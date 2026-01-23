  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Davis Cup Captain Lüthi setzt auf junges Team

SDA

23.1.2026 - 10:17

Davis-Cup-Captain Severin Lüthi will mit seinem jungen Team zurück in die Weltgruppe
Davis-Cup-Captain Severin Lüthi will mit seinem jungen Team zurück in die Weltgruppe
Keystone

Nach dem Abstieg aus der Weltgruppe empfängt das Schweizer Davis-Cup-Team Anfang Februar in Biel Tunesien. Captain Severin Lüthi setzt dabei auf ein junges Team.

Keystone-SDA

23.01.2026, 10:17

Im Vergleich zum verlorenen Playoff-Duell im September gegen Indien kehren Leandro Riedi (ATP 180) und Dominic Stricker (ATP 361) zurück. Komplettiert wird die Equipe von Jérôme Kym (ATP 187), Henry Bernet (ATP 511) und Doppel-Spezialist Jakub Paul (ATP-Doppel 83). Das Durchschnittsalter beträgt keine 23 Jahre.

Damit die Schweiz im nächsten Jahr wieder zu den besten Nationen im Team-Wettbewerb zählt, benötigt sie am 6. und 7. Februar einen Sieg gegen Tunesien sowie einen weiteren Erfolg im September.

Meistgelesen

Trumps Tirade gegen die Schweiz in voller Länge – und was dahinter steckt
Trump-Minister motzt über Essen in Davos
In einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig

Videos aus dem Ressort

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

FIFA-Chef Gianni Infantino brüstet sich mit hervorragend laufenden Ticketverkäufen für die kommende WM.

23.01.2026

Daniliuc: «Die erste Hälfte war ein Totalausfall»

Daniliuc: «Die erste Hälfte war ein Totalausfall»

22.01.2026

Braga – Nottingham Forest 1:0

Braga – Nottingham Forest 1:0

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

Daniliuc: «Die erste Hälfte war ein Totalausfall»

Daniliuc: «Die erste Hälfte war ein Totalausfall»

Braga – Nottingham Forest 1:0

Braga – Nottingham Forest 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Australian Open. Nochmals die grosse Bühne für Wawrinka in der Night Session

Australian OpenNochmals die grosse Bühne für Wawrinka in der Night Session

Australian Open. Alcaraz weiter ohne Satzverlust ++ Medwedew dreht 0:2-Satzrückstand

Australian OpenAlcaraz weiter ohne Satzverlust ++ Medwedew dreht 0:2-Satzrückstand

Tennis-Opa. Grandioser Wawrinka dreht das Rad der Zeit zurück – und veralbert den Gegner

Tennis-OpaGrandioser Wawrinka dreht das Rad der Zeit zurück – und veralbert den Gegner