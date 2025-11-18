Deutschland sichert sich WM-Ticket mit 6:0 gegen Slowakei

STORY: Das WM-Ticket ist sicher. Mit einem 6:0 Sieg gegen die Slowakei hat die deutsche Fussballnationalmannschaft am Montagabend in Leipzig die Teilnahme am Turnier im kommenden Jahr klargemacht. Nick Woltemade eröffnete den Tor-Reigen in der 18. Minute, Serge Gnabry und Leroy Sané mit einem Doppeltreffer konnten die Führung schon in der ersten Halbzeit auf 4:0 ausbauen. Nach der Pause nahm das Tempo ab, doch die eingewechselten Ridle Baku und der erst 19-jährige Debütant Assan Ouedraogo machten das Six-Pack schliesslich komplett. Der Bundestrainer hoch zufrieden. «Ja, da hat die Mannschaft super viel gearbeitet, jeder Spieler hat super viel investiert. Über dieses gemeinschaftliche Füreinander arbeiten haben sie zu sehr vielen guten Fussballmomenten gefunden. Ja, viele schöne Tore gemacht. Ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich bin sehr glücklich, was die Mannschaft betrifft, was den Kern betrifft. Wir haben viel Coaching von der Bank gehabt, von Spielern, die draussen sassen, jeder hat da gut gepusht. jeder hat versucht zu emotionalisieren. Ich habe ja schon oft gesagt, der Mannschaftsgeist ist sehr, sehr gut. Manchmal klappt es eben besser oder schlechter. Im Fussball ist nicht immer alles planbar. Aber die Mannschaft hat das gut gemacht und ich freue mich extrem für sie.» Jetzt müsse man auf die Entwicklung schauen, sagte Nagelsmann nach dem Match in Leipzig. «Ich bin sehr froh, dass wir uns direkt qualifiziert haben, um einfach im März die nötige Zeit zu haben. Natürlich zwei wichtige Testspiele zu haben, aber nicht diesen Ergebnisdruck zu haben bei diesen beiden Testspielen, sondern da auch gewisse Dinge, ohne dass sie jetzt alles über den Haufen werfen, aber gewisse Dinge, da brauchst Du eine Variabilität. Gegner laufen Dich immer anders an, es wird Mannschaften geben aus anderen Kontinenten, die eine andere Art von Fussball spielen.» Es ist bereits die 21. WM-Qualifikation für den vierfachen Weltmeister Deutschland. Mit 15 Punkten zieht das Team von Julian Nagelsmann als Erster der Gruppe A weiter. Ob die zweitplatzierten Slowaken es auch ins Turnier schaffen, wird in den Play-offs entschieden.

18.11.2025