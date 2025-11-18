Carlos Alcaraz fehlt Spanien am Davis Cup in Bologna diese Woche. Wie der Weltranglistenerste auf «X» bekannt gibt, tritt er wegen eines Ödems im rechten Oberschenkelmuskel nicht an.
Damit fehlt neben Jannik Sinner (ATP 2) und Lorenzo Musetti (ATP 8), letzterer hatte wegen körperlicher Müdigkeit und familiären Gründen abgesagt, ein dritter prominenter Spieler. «Ich habe immer gesagt, dass es das Grösste ist, für Spanien zu spielen», so Carlos Alcaraz zu seinem Rückzug. Er habe sich sehr darauf gefreut, um den Davis Cup mitkämpfen zu können, sein Arzt empfehle aber, nicht anzutreten.
Erst am Sonntag spielte Alcaraz noch im Final der ATP-Finals, in dem er Jannik Sinner in zwei Sätzen mit 7:6 (7:4), 7:5 unterlag. Nun wird Spanien am 20. November ohne seinen besten Spieler gegen Tschechien im Viertelfinal antreten müssen.