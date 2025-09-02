  1. Privatkunden
US Open Carlos Alcaraz überzeugt weiter

SDA

2.9.2025 - 21:39

Carlos Alcaraz gerät gegen Jiri Lehecka nicht aus der Balance
Carlos Alcaraz gerät gegen Jiri Lehecka nicht aus der Balance
Keystone

Carlos Alcaraz steht am US Open ohne Satzverlust in den Halbfinals. Der spanische Weltranglisten-Zweite setzt sich gegen den Tschechen Jiri Lehecka (ATP 21) 6:4, 6:2, 6:4 durch.

Keystone-SDA

02.09.2025, 21:39

Knapp zwei Monate nach dem verlorenen Wimbledon-Final hinterliess Alcaraz auch in seinem fünften Match am US Open einen bestechenden Eindruck. In den ersten beiden Sätzen nahm er Lehecka den Service jeweils bei erster Gelegenheit ab, im dritten gelang ihm das Break zum 5:4. Selber liess Alcaraz in der hochstehenden, knapp zwei Stunden dauernden Partie keinen Breakball zu – obwohl Lehecka alles andere als schlecht spielte.

Im fünften Anlauf steht der 22-jährige Spanier in Flushing Meadows damit zum ersten Mal ohne Satzverlust in den Halbfinals. Sein Gegner dort ist der Sieger der Partie zwischen Novak Djokovic und Taylor Fritz (in der Nacht auf Mittwoch).

Im Juni in Queen's (Dreisatzsieg im Final) und im Februar in Doha (Dreisatzniederlage im Viertelfinal) war Alcaraz von dem eineinhalb Jahre älteren Lehecka, der in der kommenden Woche zum ersten Mal zu den Top 20 der Welt gehören wird, noch hart gefordert worden. Dieses Mal geriet er auch deshalb nicht in Bedrängnis, weil er wie in der Runden zuvor von Beginn weg hochkonzentriert zu Werke ging und nicht wie in früheren Jahren zum Leichtsinn neigte.

Auch Pegula makellos

Erste Halbfinalistin bei den Frauen ist Jessica Pegula. Die als Nummer 4 gesetzte Amerikanerin, die ebenfalls noch ohne Satzverlust ist, bekundete gegen Barbora Krejcikova (6:3, 6:3) keine Schwierigkeiten und steht wie im Vorjahr in der Runde der letzten vier.

Deutschland startet in die WM-Qualifikation

STORY: Gut neun Monate vor dem Eröffnungsspiel der Fussball-WM 2026 startet Deutschland in die WM-Qualifikationsphase. Am Donnerstag steht in der Vierergruppe A das erste Spiel gegen die Slowakei an. Beim Training am Dienstagvormittag im fränkischen Herzogenaurach war der Kader laut DFB-Angaben mit allen 23 Nationalspielern komplett versammelt. Neben altbekannten Stars wie Joshua Kimmich oder Niclas Füllkrug sind mit Nnamdi Collins, Paul Nebel und Finn Dahmen auch drei Neuzugänge dabei. Gegen die Slowakei rechnet der Verteidiger Jonathan Tah mit einem «toughen» Spiel: «Sie haben ein paar Spieler in den Reihen, die wirklich was drauf haben, die auch international Erfahrung haben und ja, es wird kein einfaches Auswärtsspiel dort und es wird wie immer sehr intensiv, glaube ich, von den Zweikämpfen, von der Aggressivität und von der Aktivität auch, die wir selber auf den Platz bringen müssen. Ich glaube, wenn wir unser Tempo, unser Spiel auf den Platz kriegen und gut als Mannschaft verteidigen, dann werden wir automatisch gut angreifen und das Spiel auch positiv gestalten.» In der Quali-Gruppe A muss Deutschland neben der Slowakei auch gegen Nordirland und Luxemburg ran. «Es sind natürlich von den Namen her keine Riesen-Gegner, trotzdem darf man sie nicht unterschätzen. Und trotzdem geht es immer darum, wie wollen wir spielen, wie wollen wir uns auch im Hinblick auf die WM vorbereiten. Wir müssen uns noch qualifizieren, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und, wie gesagt, wir wollen uns auf eine Art und Weise qualifizieren, dass wir mit Überzeugung auf den Platz gehen, mit Überzeugung die Spiele gewinnen und uns dann am Ende qualifizieren mit einem positiven Gefühl und einfach bereit sind vom Gefühl her für die WM.» Das Rennen um ein Ticket zur WM in Kanada, Mexiko und den USA startet für die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag um 20.45 Uhr in Bratislava.

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Surf-Weltmeister auf Fidschi gekürt

STORY: Den Freundenschrei der Surferin Molly Picklum konnte man vermutlich fast bis in ihre Heimat Australien hören, als die 22-Jährige am Montag in Cloudbreak auf Fidschi den Wellenreit-WM-Titel der World Surf League holte. Es ist der erste Titel für die noch sehr junge Athletin. Mit einer überzeugenden Leistung über die gesamte Saison setzte sich Picklum auch im Finale gegen die US-Amerikanerin Caroline Marks souverän bei etwa zwei Meter hohen Wellen durch. Molly Picklum, Surf-Weltmeisterin: «Oh, mein Gott, ich bin total sprachlos. Es fühlt sich wirklich an, wie eine besondere Belohnung für meine Karriere bisher. Ich habe mein persönliches Leben auf links gedreht. Und niemand wird mir das je wieder wegnehmen können. Weltmeister zu sein, zusammen mit Yago. Und diese Saison bleibt damit etwas ganz Besonderes für den Rest meines Lebens."  Mit Yago meinte die frisch gekürte Weltmeisterin den 29-jährigen Brasilianer Yago Dora. Auch er wurde hier im Finale auf Fidschi zum ersten Mal mit einem WM-Titel gekrönt. Interessanterweise waren es in den vergangenen Jahren vor allem Athleten aus Brasilien, die bei der Profi-Tour der World Surf League am Ende die Nase vorn hatten. Im Finale setzte sich Yago Dora gegen den US-Amerikaner Griffin Colapinto durch. Yago Dora, Surf-Weltmeister: «Ja, ich kann es kaum glauben und finde kaum die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben und wie sehr ich dafür gearbeitet habe. Ich will Gott dafür danken, dieses gesegnete Leben und die Karriere zu haben. Ich fühle mich sehr glücklich darüber, dass Surfen mein Leben ist und ich das machen kann. Surfen hat mir alles gegeben. Und ich danke Gott dafür, surfen zu dürfen.» Damit ist die diesjährige Saison der Profis beendet. Wieder angepfiffen werden die Wettkämpfe der Wellenreit-Elite erst in einigen Monaten. Zurzeit steht als erstes Event ein Wettkampf in Bells Beach im Süden Australiens Anfang April 2026 im Kalender.

