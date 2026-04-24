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Verletzungspech Carlos Alcaraz verpasst auch Rom und das French Open

SDA

24.4.2026 - 19:25

Carlos Alcaraz verpasst fast die gesamte Sandplatz-Saison.
Carlos Alcaraz verpasst fast die gesamte Sandplatz-Saison.
Bild: Keystone

Carlos Alcaraz (ATP 2), zuletzt zweimal Turniersieger in Roland-Garros, verpasst in diesem Frühjahr auch das French Open. Eine Verletzung am rechten Handgelenk bremst den Spanier aus.

Keystone-SDA

24.04.2026, 19:25

24.04.2026, 19:46

Vor einer Woche gab Alcaraz das Turnier in Barcelona verletzt auf; diese Woche fehlte er an seinem Heimturnier in Madrid. «Nach den Ergebnissen der heute durchgeführten Untersuchungen haben wir beschlossen, vorsichtig zu bleiben und auch nicht in Rom und am French Open anzutreten, um zunächst die Entwicklung (der Verletzung) abzuwarten und dann zu entscheiden, wann wir auf den Platz zurückkehren», so Alcaraz in seinen sozialen Netzwerken.

Schon zuvor hatte Alcaraz angekündigt, dass er die Rückkehr auf die Tour nicht «forcieren» und «keine Risiken eingehen» will – auch wenn das eben das Verpassen des zweiten Grand-Slam-Turniers der Saison bedeutet.

«Wenn ich mich zwinge, in Roland-Garros zu spielen, könnte mir das bei den anschliessenden Turnieren schaden. Ich ziehe es vor, etwas später, dafür aber in Topform zurückzukommen», so der 22-Jährige.

Die Abwesenheit von Alcaraz, dem Gewinner von sieben Grand-Slam-Turnieren, könnte seinem Rivalen Jannik Sinner zugutekommen, der das Pariser Turnier noch nie gewonnen hat. Der Italiener hat sich vor zwei Wochen mit dem Turniersieg in Monte Carlo Platz 1 in der Weltrangliste zurückerobert.

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