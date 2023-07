Den Pott in der Hand: Carlos Alcaraz krönte sich am vergangenen Sonntag zum Wimbledon-Champion. IMAGO/Xinhua

Carlos Alcaraz hat in seiner noch jungen Karriere schon ordentlich Geld gescheffelt. Luxus? Kein Problem für den 20-jährigen Spanier. Doch in seiner Heimat lebt Alcaraz in einfachen Verhältnissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carlos Alcaraz hat in seiner Karriere bereits Preisgelder von über 19,6 Millionen Dollar gewonnen.

Vom Luxus will Alcaraz vorerst nichts wissen. In seiner Heimatstadt Murcia wohnt der 20-Jährige bei seinen Eltern.

Doch bald sollen die Eltern und Carlos Alcaraz in eine Villa ziehen. Mehr anzeigen

Carlos Alcaraz hat bereits zwei Grand-Slam-Titel im Sack. Mit nur 20 Jahren ist der Spanier Champion der US-Open und in Wimbledon. Mit dem sportlichen Erfolg nimmt auch der Geldfluss auf das eigene Konto zu. Gemäss ATP hat Alcaraz bereits 19,6 Millionen Dollar Preisgeld erspielt. Alleine der Titel in Wimbledon spülte Alcaraz über drei Millionen Dollar in die Kasse. Noch wesentlich mehr bringen ihm seine Sponsorenverträge ein.

Wohnen in bescheidenen Verhältnissen

Mit dem Geld um sich schmeisst die Weltnummer 1 trotzdem nicht. Der 20-jährige Alcaraz lebt in seiner spanischen Heimat Murcia immer noch bei seinen Eltern. Gemäss der englischen Zeitung «Sun» soll die Wohnung umgerechnet rund 190'000 Franken wert haben. Diese befindet sich oberhalb eines Döner-Laden. Ein Kebab kostet 4.50 Franken, Alcaraz könnte sich so einige davon leisten.

Hier wohnt Carlos Alcaraz Das Zuhause von Carlos Alcaraz: Gemeinsam mit seinen Eltern lebt er ihn einer Wohnung in Murcia ... Bild: Screenshot/Google Streetview ... oberhalb des Döner-Ladens «Turquesa Kebab & Pizza». Bild: Screenshot/Google Streetview Hier wohnt Carlos Alcaraz Das Zuhause von Carlos Alcaraz: Gemeinsam mit seinen Eltern lebt er ihn einer Wohnung in Murcia ... Bild: Screenshot/Google Streetview ... oberhalb des Döner-Ladens «Turquesa Kebab & Pizza». Bild: Screenshot/Google Streetview

Und nach dem Fünf-Stunden-Krimi gegen Novak Djokovic in Wimbledon könnte Alcaraz wohl auch einige davon verdrücken. Beim Rasen-Klassiker krönte sich Alcaraz am vergangenen Sonntag zum Champion – dem jüngsten Sieger bei den Männern seit Boris Becker 1987.

Eine Villa soll bald kommen

Alcaraz' Karriere ist noch jung. Spielt der 20-Jährige so weiter, wird noch der eine oder andere Grand-Slam-Titel in seiner Sammlung hinzukommen. Die Wohnsituation wird sich in naher Zukunft dann aber doch verändern. Alcaraz soll seinen Eltern den Umzug in ein neues Haus ermöglichen. Die Familie wolle zwei grosse Villen bauen lassen. Eine für Carlos' Eltern, eine für den Tennis-Shootingstar selbst.