Swiss Indoors Casper Ruud fordert Stan Wawrinka

SDA

22.10.2025 - 17:30

Casper Ruud fordert am Donnerstag Stan Wawrinka.
Casper Ruud fordert am Donnerstag Stan Wawrinka.
Keystone

Stan Wawrinka (ATP 158) trifft am Donnerstag im Achtelfinal der Swiss Indoors auf die Nummer 4 der Setzliste, Casper Ruud (ATP 11). Der Waadtländer hat gute Erinnerungen an das einzige Duell.

Keystone-SDA

22.10.2025, 17:30

22.10.2025, 17:52

Die ehemalige Nummer 3 der Welt hatte den Norweger vor drei Jahren in Basel in der ersten Runde mit 6:4 und 6:4 dominiert und dabei den Heimvorteil voll ausgenutzt. Am Donnerstagabend in der St. Jakobshalle wird er sich vielleicht noch mehr auf die Unterstützung seiner Fans verlassen müssen.

Auch wenn er in der ersten Runde (6:1, 7:6) gegen den Serben Miomir Kecmanovic (ATP 52) überzeugte, weiss Stan Wawrinka, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, diese Leistung zwei Tage später zu wiederholen. Ausserdem trifft er auf einen Spieler, der in Topform ist.

Casper Ruud, der am vergangenen Sonntag in Stockholm triumphierte, hat sich wieder ins Rennen um die ATP Finals in Turin (9.-16. November) gebracht. Der dreifache Grand-Slam-Finalist liegt virtuell auf Platz 10 der Race-Rangliste, die auf der Grundlage der Ergebnisse des Jahres 2025 erstellt wird, wobei sich die acht Besten für das Saisonfinale qualifizieren.

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Trump fordert 230 Millionen von seinem Justizministerium – für seine Taschen
Das sagt Shiffrin über den Rücktritt von Gut-Behrami
Diese Aufnahmen zeigen, wie dramatisch der Shutdown für Amerika wirklich ist

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Wer ist Lenz Hächler? Der 22-Jährige hat sich im Riesenslalom einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison gesichert. Im Porträt stellt er sich vor und verrät blue Sport seinen grössten Traum.

22.10.2025

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen ist zurück beim FC Winterthur. Bei seiner Präsentation erläutert der 56-jährige Basler im Interview mit blue Sport, wie er den FCW aus der Krise führen will.

22.10.2025

Monney zum Tod von Matteo Franzoso: «Es ist im Moment ein schwieriges Thema»

22.10.2025

Monney zum Tod von Matteo Franzoso: «Es ist im Moment ein schwieriges Thema»

22.10.2025

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Monney zum Tod von Matteo Franzoso: «Es ist im Moment ein schwieriges Thema»

Monney zum Tod von Matteo Franzoso: «Es ist im Moment ein schwieriges Thema»

«STANding Ovations» in Basel. Wawrinka liebt es, vor Schweizer Publikum zu spielen

«STANding Ovations» in BaselWawrinka liebt es, vor Schweizer Publikum zu spielen

ATP Paris. Novak Djokovic verzichtet auf einen Start in Paris

ATP ParisNovak Djokovic verzichtet auf einen Start in Paris

Swiss Indoors. Stan Wawrinka spielt sich in den Achtelfinal

Swiss IndoorsStan Wawrinka spielt sich in den Achtelfinal