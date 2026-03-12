  1. Privatkunden
Geneva Open Casper Ruud kommt wieder nach Genf

SDA

12.3.2026 - 08:04

Der Norweger Casper Ruud schlägt erneut in Genf auf
Der Norweger Casper Ruud schlägt erneut in Genf auf
Keystone

Das Teilnehmerfeld des Geneva Open (16. bis 23. Mai) nimmt Form an. Nach Stan Wawrinka (ATP 92) schlägt mit Casper Ruud (ATP 13) ein weiterer ehemaligen Sieger am ATP-Turnier in Genf auf.

Keystone-SDA

12.03.2026, 08:04

Ruud gewann das Sandplatzturnier 2021, 2022 und 2024 und darf sich mittlerweile dreifacher Grand-Slam-Finalist nennen (2022 und 2023 in Paris sowie 2022 in New York). In 14 Partien im Genfer Parc des Eaux‐Vives ging der 26-jährige Norweger nur einmal als Verlierer vom Platz. Im vergangenen Jahr fehlte er wegen Knieschmerzen.

Irrer Ballwechsel bei Djokovic gegen Draper

Irrer Ballwechsel bei Djokovic gegen Draper

12.03.2026

Marcel Reif löst Wettschulden ein und läuft im Bodö/Glimt-Pullover ein.

Marcel Reif löst Wettschulden ein und läuft im Bodö/Glimt-Pullover ein.

Wettschulden sind Ehrenschulden. Dieser Satz gilt auch bei Marcel Reif. Nach einer verlorenen Wette mit Roman Kilchsperger kommt Reif im Bodö/Glimt-Pullover ins blue Sport Studio.

11.03.2026

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

11.03.2026

Irrer Ballwechsel bei Djokovic gegen Draper

Irrer Ballwechsel bei Djokovic gegen Draper

Marcel Reif löst Wettschulden ein und läuft im Bodö/Glimt-Pullover ein.

Marcel Reif löst Wettschulden ein und läuft im Bodö/Glimt-Pullover ein.

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

