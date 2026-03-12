Das Teilnehmerfeld des Geneva Open (16. bis 23. Mai) nimmt Form an. Nach Stan Wawrinka (ATP 92) schlägt mit Casper Ruud (ATP 13) ein weiterer ehemaligen Sieger am ATP-Turnier in Genf auf.
Ruud gewann das Sandplatzturnier 2021, 2022 und 2024 und darf sich mittlerweile dreifacher Grand-Slam-Finalist nennen (2022 und 2023 in Paris sowie 2022 in New York). In 14 Partien im Genfer Parc des Eaux‐Vives ging der 26-jährige Norweger nur einmal als Verlierer vom Platz. Im vergangenen Jahr fehlte er wegen Knieschmerzen.