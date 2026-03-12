Der Norweger Casper Ruud schlägt erneut in Genf auf Keystone

Das Teilnehmerfeld des Geneva Open (16. bis 23. Mai) nimmt Form an. Nach Stan Wawrinka (ATP 92) schlägt mit Casper Ruud (ATP 13) ein weiterer ehemaligen Sieger am ATP-Turnier in Genf auf.



Ruud gewann das Sandplatzturnier 2021, 2022 und 2024 und darf sich mittlerweile dreifacher Grand-Slam-Finalist nennen (2022 und 2023 in Paris sowie 2022 in New York). In 14 Partien im Genfer Parc des Eaux‐Vives ging der 26-jährige Norweger nur einmal als Verlierer vom Platz. Im vergangenen Jahr fehlte er wegen Knieschmerzen.