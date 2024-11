Casper Ruud gelang ein wichtiger Sieg im Hinblick auf die möglichen Halbfinals. Keystone

Bei den ATP Finals in Turin gelingt Casper Ruud ein unerwarteter Sieg gegen Carlos Alcaraz. Der Norweger zeigt eine beeindruckende Leistung und gewinnt in zwei Sätzen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Casper Ruud gewinnt bei den ATP Finals gegen Carlos Alcaraz mit 6:1, 7:5.

Im nächsten Gruppenspiel wird Ruud am Mittwoch auf den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und Andrej Rublew treffen.

Alcaraz wird gegen den Verlierer der oben genannten Begegnung antreten. Mehr anzeigen

Casper Ruud hat bei den ATP Finals in Turin mit einem beeindruckenden Sieg gegen Carlos Alcaraz überrascht. Der Norweger setzte sich mit 6:1, 7:5 durch und zeigte damit eine starke Leistung, nachdem er in den letzten Turnieren oft früh ausgeschieden war.

Ruud, der in den letzten Monaten Schwierigkeiten hatte, seine Form zu finden, konnte zum ersten Mal in fünf Begegnungen gegen Alcaraz gewinnen. Besonders bemerkenswert war seine Aufholjagd im zweiten Satz, in dem er einen 2:5-Rückstand aufholte und nach 1:25 Stunden den Sieg sicherte. Seit den US Open war Ruud in sechs von sieben Turnieren in der ersten Runde ausgeschieden, darunter auch bei den Swiss Indoors in Basel.

Alcaraz, der vierfache Major-Turniersieger, könnte durch eine Erkältung beeinträchtigt gewesen sein, wie Ruud vermutete. Trotz dieser möglichen Beeinträchtigung war der Sieg von Ruud eine bemerkenswerte Leistung.

Nächste Herausforderungen für Ruud

Im nächsten Gruppenspiel wird Ruud, der 2021 Finalist der ATP Finals war, am Mittwoch auf den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und Andrej Rublew treffen. Alcaraz hingegen wird gegen den Verlierer dieser Begegnung antreten. Diese Spiele werden entscheidend für den weiteren Verlauf des Turniers sein.

