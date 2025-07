Juan Manuel Cerundolo freut sich über den Finaleinzug in Gstaad Keystone

Bei seiner zweiten Teilnahme am ATP-250-Turnier in Gstaad zieht Juan Manuel Cerundolo in den Final. Der Argentinier gewinnt gegen den peruanischen Qualifikanten Ignacio Buse 6:3, 6:3.

Keystone-SDA SDA

Bei windigen Verhältnissen stellte Cerundolo (ATP 109) den Halbfinalsieg gegen Buse (ATP 167) nach 82 Minuten sicher. Seinen bisher einzigen Triumph auf der ATP-Tour hatte der 23-Jährige vor vier Jahren in Cordoba ebenfalls auf Sand gefeiert.

Im Final triff Cerundolo, der in Gstaad nacheinander Jan-Lennard Struff, David Goffin und den topgesetzten Casper Ruud bezwungen hat, auf den Kasachen Alexander Bublik oder den Franzosen Arthur Cazaux.