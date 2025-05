Viktorija Golubic war gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova ohne Chance Keystone

Viktorija Golubic bleibt in der 2. Runde des French Open ohne Chance. Sie verliert gegen die Amerikanerin Amanda Anisimova 0:6, 2:6.

Keystone-SDA SDA

Dem druckvollen Spiel von Amanda Anisimova, die als Nummer 16 im Ranking so gut klassiert ist wie noch nie, hatte Viktorija Golubic nicht viel entgegenzusetzen. Sie verpasste es deutlich, beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres erstmals in die 3. Runde einzuziehen. Vor neun Jahren und vor zwölf Monaten war sie ebenfalls in der 2. Runde gescheitert.

Ein wenig Hoffnung gegen Amanda Anisimova keimte einzig zu Beginn des zweiten Satzes auf, als Viktorija Golubic, die als zweitbeste Schweizerin nach Belinda Bencic in der Weltrangliste auf Platz 78 liegt, im ersten Game den Servicedurchbruch schaffte. Sie gab aber den Vorteil umgehend wieder aus der Hand – und das Geschehen auf Aussenplatz 14 nahm den ähnlichen Verlauf wie im ersten Satz. Nach 55 Minuten hatte Amanda Anisimova, die vor sechs Jahren beim French Open in den Halbfinals stand, auch den zweiten Vergleich mit Viktorija Golubic für sich entschieden.

Das erste Duell vor knapp vier Jahren beim WTA-500-Turnier in Chicago war eine deutlich ausgeglichenere Angelegenheit gewesen. Viktorija Golubic musste sich damals in drei Sätzen geschlagen geben. In Roland Garros unterlag die Schweizerin einer Kontrahentin, die im Februar in Doha das Turnier der Kategorie 1000 gewann, die aber auch schon mit persönlichen Problemen zu kämpfen hatte. Die vorletzte Saison beendete sie im April wegen eines psychischen Tiefs. Auf die Tour kehrte sie zu Beginn des vergangenen Jahres zurück.