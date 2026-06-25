Nach Untersuchungen habe sie am vergangenen Wochenende erfahren, dass der Eierstockkrebs bei ihr zurückgekehrt sei. Sie habe sich als erstem Schritt bereits einer Operation unterzogen und werde in den kommenden Wochen eine Chemotherapie beginnen, schrieb die 71-jährige Amerikanerin bei Instagram.

«Eierstockkrebs ist unerbittlich, aber ich bleibe optimistisch und entschlossen, während ich diesen Kampf weiterführe», betonte Evert. Sie werde sich in den kommenden Monaten von allen beruflichen Verpflichtungen zurückziehen, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Für den Rasen-Klassiker in Wimbledon wäre Evert, die einst die Weltrangliste 260 Wochen lang angeführt hatte, als TV-Expertin im Einsatz gestanden.

Im Januar 2022 hatte die Gewinnerin von 18 Grand-Slam-Turnieren öffentlich gemacht, dass sie an Eierstockkrebs erkrankt war, den sie nach eigenen Angaben ein Jahr später überwunden hatte. Im Dezember 2023 teilte sie mit, in der gleichen Beckengegend seien erneut Krebszellen entdeckt worden. Ihre Schwester Jeanne war an Eierstockkrebs gestorben.