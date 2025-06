Loïs Boisson kann es selbst kaum fassen: Sie steht in Paris im Halbfinal. Bild: Keystone

Die als Nummer 2 gesetzte Coco Gauff steht in den Halbfinals des French Open. Die Amerikanerin bezwingt ihre Landsfrau Madison Keys in drei Sätzen. Im Halbfinal trifft sie auf die Überraschungsfrau Loïs Boisson.

Eine unbekannte Französin begeistert in Paris die Zuschauer. Nach einem Sieg gegen Mirra Andreeva steht Loïs Boisson bei ihrem ersten Grand-Slam-Turnier im Halbfinal. Die Nummer 361 der Welt, die nur dank einer Wildcard im Hauptfeld steht, besiegte in Paris die Weltranglisten-Sechste mit 7:6, 6:3 und zog damit unter dem Jubel der französischen Fans in die Halbfinals ein. In den Achtelfinal schlug Boisson schon die Weltnummer 3 Jessica Pegula.

6 GAMES IN A ROW TO REACH THE SEMI-FINALS FOR LOIS BOISSON 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/MLPBookvlt — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2025

Nun kommt es im Halbfinal zum Duell gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff, welche ihre Landsfrau Madison Keys in drei Sätzen in drei Sätzen bezwang. Die Gewinnerin des US Open 2023 steht zum dritten Mal in der Runde der letzten vier beim French Open und darf weiter vom zweiten Grand-Slam-Titel träumen.

Im anderen Halbfinal kommt es zum Duell zwischen Aryna Sabalenka und Iga Swiatek.