Serena Williams verabschiedete sich bei den US Open 2022 von der grossen Tennis-Bühne. Keystone

Seit mehr als drei Jahren hat Serena Williams kein offizielles Tennismatch mehr bestritten. Jetzt gibt es Spekulationen über eine Rückkehr in 2026 – der erste formale Akt dafür ist erledigt. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin will allerdings nichts von einer möglichen Rückkehr wissen.

DPA dpa

Plant die erfolgreichste Tennisspielerin der Geschichte ein sensationelles Comeback? Zumindest hat die US-Amerikanerin Serena Williams die zuständige International Tennis Integrity Agency (ITIA) darüber informiert, dass sie wieder in den internationalen Dopingkontrollpool aufgenommen werden möchte.

Entsprechende Medienberichte bestätigte Adrian Bassett, ein Sprecher der ITIA, dem Portal «The Athletic»: «Ich weiss nicht, ob dies bedeutet, dass sie zurückkehrt oder sich nur die Option offen hält.» Er könne aber sagen, dass Williams wieder im Testpool sei.

Start bei US Open 2026?

Das Portal spekuliert, dass eine Rückkehr der 44-jährigen Williams für den Mixed-Wettbewerb bei den US Open in New York im nächsten Jahr die wahrscheinlichste Option sei. Bei dem zweitägigen Wettbewerb werden Wild Cards verteilt, Williams' Start würde dem nicht unumstrittenen Event einen grossen Schub geben.

Ein Comeback der 23-maligen Grand-Slam-Turniersiegerin bei einem offiziellen Turnier ist theoretisch erst nach sechs Monaten im Testpool möglich. Serena Williams hatte sich bei den US Open 2022 von der grossen Tennis-Bühne verabschiedet, knapp ein Jahr später bekam sie ihr zweites Kind.

Inzwischen hat sich Serena Williams auf X höchstpersönlich zu Wort gemeldet und stellt klar: «Ich komme NICHT zurück. Dieses Lauffeuer ist verrückt.»

Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy- — Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025

Schwester Venus ist 2026 auf der Tour

Ihre ein Jahr ältere Schwester Venus Williams hat bereits für die kommende Tennis-Saison geplant. Die siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin wird beim Turnier im neuseeländischen Auckland vom 5. bis 11. Januar antreten. Das Turnier dient der Vorbereitung auf die Australian Open (12. Januar bis 1. Februar), dem ersten grossen sportlichen Highlight der neuen Saison.

Die US-Amerikanerin war im vergangenen Sommer nach rund 16 Monaten Turnier-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Nach Starts in Washington und Cincinnati hatte sie bei den US Open für Aufsehen gesorgt, war aber trotz einer beeindruckenden Leistung in Runde eins ausgeschieden.

Big breaking news at Bounces:



Serena Williams has applied for reinstatement to tennis, adding herself back into the tennis anti-doping program to set herself up for a comeback to competition in 2026.



Read all the details here:https://t.co/m5JQaLLv62 — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) December 2, 2025

Das könnte dich auch interessieren