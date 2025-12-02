  1. Privatkunden
Von wegen Sensations-Comeback Serena Williams stellt klar: «Ich komme NICHT zurück»

dpa

2.12.2025 - 21:25

Serena Williams verabschiedete sich bei den US Open 2022 von der grossen Tennis-Bühne.
Keystone
Keystone

Seit mehr als drei Jahren hat Serena Williams kein offizielles Tennismatch mehr bestritten. Jetzt gibt es Spekulationen über eine Rückkehr in 2026 – der erste formale Akt dafür ist erledigt. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin will allerdings nichts von einer möglichen Rückkehr wissen.

DPA

02.12.2025, 21:25

02.12.2025, 21:49

Plant die erfolgreichste Tennisspielerin der Geschichte ein sensationelles Comeback? Zumindest hat die US-Amerikanerin Serena Williams die zuständige International Tennis Integrity Agency (ITIA) darüber informiert, dass sie wieder in den internationalen Dopingkontrollpool aufgenommen werden möchte.

Entsprechende Medienberichte bestätigte Adrian Bassett, ein Sprecher der ITIA, dem Portal «The Athletic»: «Ich weiss nicht, ob dies bedeutet, dass sie zurückkehrt oder sich nur die Option offen hält.» Er könne aber sagen, dass Williams wieder im Testpool sei.

Start bei US Open 2026?

Das Portal spekuliert, dass eine Rückkehr der 44-jährigen Williams für den Mixed-Wettbewerb bei den US Open in New York im nächsten Jahr die wahrscheinlichste Option sei. Bei dem zweitägigen Wettbewerb werden Wild Cards verteilt, Williams' Start würde dem nicht unumstrittenen Event einen grossen Schub geben.

Vonn, Tyson und Hirscher sind zurück. Von diesen Sport-Stars wünschen wir uns wirklich ein Comeback

Vonn, Tyson und Hirscher sind zurückVon diesen Sport-Stars wünschen wir uns wirklich ein Comeback

Ein Comeback der 23-maligen Grand-Slam-Turniersiegerin bei einem offiziellen Turnier ist theoretisch erst nach sechs Monaten im Testpool möglich. Serena Williams hatte sich bei den US Open 2022 von der grossen Tennis-Bühne verabschiedet, knapp ein Jahr später bekam sie ihr zweites Kind.

Inzwischen hat sich Serena Williams auf X höchstpersönlich zu Wort gemeldet und stellt klar: «Ich komme NICHT zurück. Dieses Lauffeuer ist verrückt.»

Schwester Venus ist 2026 auf der Tour

Ihre ein Jahr ältere Schwester Venus Williams hat bereits für die kommende Tennis-Saison geplant. Die siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin wird beim Turnier im neuseeländischen Auckland vom 5. bis 11. Januar antreten. Das Turnier dient der Vorbereitung auf die Australian Open (12. Januar bis 1. Februar), dem ersten grossen sportlichen Highlight der neuen Saison. 

Die US-Amerikanerin war im vergangenen Sommer nach rund 16 Monaten Turnier-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Nach Starts in Washington und Cincinnati hatte sie bei den US Open für Aufsehen gesorgt, war aber trotz einer beeindruckenden Leistung in Runde eins ausgeschieden.

Diese Top-Sportler traten jung zurück

Diese Top-Sportler traten jung zurück

Titelsammler, Weltmeister, Olympiasiegerinnen. Sechs Athletinnen und Athleten, die viel zu früh zurücktraten.

23.03.2022

Weihnachten als Patriotenshow – Melania Trump macht das Weisse Haus zur Festung in Blau und Rot

Weihnachten als Patriotenshow – Melania Trump macht das Weisse Haus zur Festung in Blau und Rot

Melania Trump schmeisst die Weihnachtsmaschine an. 51 Bäume, Kränze im Überfluss und 10'000 blaue Schmetterlinge: Patriotismus-Glitzer deluxe. Und mittendrin als echter Hingucker: Trumps Attentatsbild.

02.12.2025

Tödlicher Auffahrunfall auf der A350-Jähriger stirbt nach Kollision mit Sattelschlepper

Tödlicher Auffahrunfall auf der A350-Jähriger stirbt nach Kollision mit Sattelschlepper

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am späten Montagabend auf der A3 ein Menschenleben gefordert. Nur wenige Stunden zuvor hatte sich an derselben Stelle ein weiterer Unfall ereignet – mit tragischen Folgen.

02.12.2025

Neue Weltrekord-Formation geht viral – 104 Skydiver formen einen gigantischen Himmelsdiamanten

Neue Weltrekord-Formation geht viral – 104 Skydiver formen einen gigantischen Himmelsdiamanten

Diese Aufnahmen sind einfach der Wahnsinn: Ein Farbgewitter am Himmel, präzise wie ein Feuerwerk. Dahinter steckt eine neue Weltrekord-Formation von Skydivern, geschaffen in spektakulärer Teamarbeit.

01.12.2025

Weihnachten als Patriotenshow – Melania Trump macht das Weisse Haus zur Festung in Blau und Rot

Weihnachten als Patriotenshow – Melania Trump macht das Weisse Haus zur Festung in Blau und Rot

Tödlicher Auffahrunfall auf der A350-Jähriger stirbt nach Kollision mit Sattelschlepper

Tödlicher Auffahrunfall auf der A350-Jähriger stirbt nach Kollision mit Sattelschlepper

Neue Weltrekord-Formation geht viral – 104 Skydiver formen einen gigantischen Himmelsdiamanten

Neue Weltrekord-Formation geht viral – 104 Skydiver formen einen gigantischen Himmelsdiamanten

