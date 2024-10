Gut 13 Monate nach ihrem letzten Einzel gibt Belinda Bencic, hier abgebildet an der Seite ihrer Mutter an der Sports-Awards-Gala im Dezember 2023, Ende Oktober in Hamburg an einem Challenger-Turnier das Comeback nach Babypause Keystone

Nicht erst am Fedcup im November in Biel, sondern schon übernächste Woche an einem ITF-75-Turnier in Hamburg gibt Belinda Bencic ihr Comeback.

Sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter Bella will Belinda Bencic in Hamburg spielen. Der Hamburger Tennisverband teilte mit, dass die Olympiasiegerin von Tokio am ITF-75-Turnier vom 27. Oktober bis 3. November eingeschrieben ist. Bencic erhielt für das Turnier eine Wildcard.

«Ich möchte mich wettkampfmässig testen, um zu sehen, an was wir arbeiten müssen, um die nächste Saison topfit zu starten», sagte Bencic, die ihre Tochter nach Hamburg mitbringen will: «Wir wollen auch sehen, wie sich der Alltag beim Turnier mit Bella logistisch hinkriegen lässt.»

Die ehemalige Nummer 4 der Weltrangliste gewann bislang sieben Turniere auf der WTA-Tour mit dem Olympiasieg von Tokio als Höhepunkt. Ihr letztes Einzel vor der Babypause bestritt sie Mitte September 2023 in San Diego gegen Alexandra Sasnowitsch (3:6, 6:3, 2:6). Letzten Monat gaben der Schweizer Tennisverband und Bencic bekannt, dass die 27-jährige Ostschweizerin beim Billie-Jean-King-Cup in Biel gegen Serbien mit von der Partie sein werde.

