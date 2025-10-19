Daniil Medwedew gewinnt zum ersten Mal seit fast zweieinhalb Jahren ein ATP-Turnier. Der 29-jährige Russe gewann im kasachischen Almaty den Final gegen den Franzosen Corentin Moutet mit 7:5, 4:6, 6:3.
Nach seinem Turniersieg in Rom im Mai 2023 verlor er sechs Finals, bis es nun endlich wieder für einen Triumph reichte. Mit dem Erfolg in Almaty setzte der aktuelle Weltranglisten-14. eine bemerkenswerte Serie fort: Alle seine 21 Turniersiege kamen an verschiedenen Orten zustande. Nächste Woche in Wien könnte er das ändern. In der österreichischen Hauptstadt gewann er 2022.