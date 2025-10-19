  1. Privatkunden
ATP Almaty Daniil Medwedew beendet Durststrecke

SDA

19.10.2025 - 15:58

Daniil Medwedew kann sich über den 21. Turniersieg freuen
Daniil Medwedew kann sich über den 21. Turniersieg freuen
Keystone

Daniil Medwedew gewinnt zum ersten Mal seit fast zweieinhalb Jahren ein ATP-Turnier. Der 29-jährige Russe gewann im kasachischen Almaty den Final gegen den Franzosen Corentin Moutet mit 7:5, 4:6, 6:3.

Keystone-SDA

19.10.2025, 15:58

Nach seinem Turniersieg in Rom im Mai 2023 verlor er sechs Finals, bis es nun endlich wieder für einen Triumph reichte. Mit dem Erfolg in Almaty setzte der aktuelle Weltranglisten-14. eine bemerkenswerte Serie fort: Alle seine 21 Turniersiege kamen an verschiedenen Orten zustande. Nächste Woche in Wien könnte er das ändern. In der österreichischen Hauptstadt gewann er 2022.

