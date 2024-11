Im zweiten Einzel in Turin stimmte bei Daniil Medvedev der Fokus. Keystone

Daniil Medvedev triumphiert über Alex de Minaur und hält seine Hoffnungen bei den ATP Finals in Turin am Leben.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Daniil Medvedev gewinnt sein zweiten Spiel bei den ATP Finals.

Er bewzingt Alex de Minaur mit 6:2, 6:4.

Als nächstes Trifft Medvedev auf Jannik Sinner. Mehr anzeigen

Daniil Medvedev hat bei den ATP Finals in Turin seine Chancen gewahrt, indem er den Australier Alex de Minaur mit 6:2, 6:4 besiegte. Der Russe zeigte eine starke Leistung und dominierte das Match, das er in 80 Minuten für sich entschied.

Nach seiner Niederlage gegen den Amerikaner Taylor Fritz, bei der Medvedev durch unprofessionelles Verhalten auffiel, präsentierte er sich nun in besserer Form. Trotz des Sieges bleibt die Situation für Medvedev herausfordernd. Am Donnerstag steht ihm ein schwieriges Match gegen den italienischen Favoriten Jannik Sinner bevor. Sollte er seine aktuelle Form beibehalten, könnte er sich Chancen ausrechnen. Ein Urteil des Sportgerichtshofs CAS in der Dopingaffäre um Sinner wird jedoch nicht in dieser Woche erwartet.

Ein Lebenszeichen in schwierigen Zeiten

Der Sieg gegen De Minaur ist ein positives Zeichen für Medvedev, dessen Karriere seit anderthalb Jahren ins Stocken geraten ist. Seit seinem Triumph in Rom im Mai 2023, seinem ersten Turniersieg auf Sand, konnte er keinen weiteren Titel gewinnen. Verletzungen und Niederlagen gegen Spieler wie Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic haben sein Selbstvertrauen erschüttert.

«Heute spielte ich sehr gut», sagte Medvedev nach dem Match. «Ich werde auch in meinem nächsten Spiel meine Chancen haben. Und wenn es nicht gut herauskommt für mich, dann gehe ich halt in die Ferien. Für mich stimmt's so oder so.»

