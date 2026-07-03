Daniil Medwedew, ehemalige Weltnummer 1, verliert auch in Wimbledon früh. Der auf Platz 9 zurückgefallene Russe unterliegt dem Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 74) 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.

In drei Sätzen gegen Struff Daniil Medwedew scheitert in Wimbledon in Runde 3

Medwedew, der US-Open-Sieger von 2021, schied schon am French Open in Paris in der Startrunde aus. Im Wimbledon erreichte Medwedew 2023 und 2024 die Halbfinals.

Der 36-jährige Struff erreichte in Wimbledon erstmals die Achtelfinals. An Grand-Slam-Turnieren schaffte er es bislang am French Open (2x) und am US Open (2025) so weit.