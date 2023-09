Günthardt: «Wenn Gauff gut spielt, ist es sie, die es zu schlagen gilt» Für die Halbfinals der Frauen am US Open hat blue Experte Heinz Günthardt zwei klare Favoritinnen. 07.09.2023

Am Donnerstag stehen bei den US Open die Halbfinals auf dem Programm. Coco Gauff bekommt es mit Karolina Muchova zu tun, danach spielt Aryna Sabalenka gegen Madison Keys. Heinz Günthardt blickt für blue News in die Glaskugel.

Am 11. Turniertag stehen die beiden Halbfinalpartien der Damen auf dem Programm. Die 19-jährige Lokalmatadorin Coco Gauff, die aktuelle Weltnummer 6, bekommt es im Arthur-Ashe-Stadium mit der Tschechin Karolina Muchova (Nr. 10) zu tun. Anschliessend steht im grössten Tennis-Stadion der Welt mit Madison Keys eine weitere US-Amerikanerin im Einsatz. Die Nummer 17 der Welt trifft auf die Belarussin Aryna Sabalenka, die nach den US Open die Weltrangliste anführen wird. Die 25-jährige Australian-Open-Siegerin geht als Favoritin in die Partie, das sieht auch Tennis-Experte Heinz Günthardt so, allerdings erwartet er eine enge Kiste.

Günthardt über Gauff: «Sie ist die beste Athletin»

Günthardts Topfavoritin auf den Turniersieg ist aber ohnehin nicht die künftige Weltranglistenerste, sondern Coco Gauff. «Sie ist die beste Athletin in diesem Turnier. Auch was Schnellkraft betrifft, was Service betrifft, da macht ihr niemand etwas vor. Also wenn sie top spielt, dann meinte ich, ist es eigentlich sie diejenige, die es zu schlagen gilt und nicht Aryna Sabalenka, obwohl Sabalenka die Nummer 1 sein wird nach dem Turnier», meint Günthardt. Und weiter: «Ich habe einfach das Gefühl, eine gute Coco Gauff ist noch einmal ein Hauch besser als Sabalenka.»

Aber vielleicht kommt ja auch alles ganz anders, denn die Spielerinnen werden nicht nur mit einer Gegnerin zu kämpfen haben, sondern auch mit der schier unerträglichen Hitze.