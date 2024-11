Del Potro: «Ich kann nicht mehr laufen, seit ich 31 bin»

Juan Martin Del Potro nach seinem letzten öffentlichen Auftritt 2022. KEYSTONE

Der Argentinier Juan Martin Del Potro wird am Sonntag in seiner Heimat ein allerletztes Mal auf der Tennis-Bühne stehen. Vor dem Showkampf gegen Novak Djokovic gibt der 36-Jährige nochmals einen intimen Einblick in sein Innenleben.

Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Juan Martin Del Potro trifft am Sonntag in einem Showkampf in Buenos Aires auf seinen Freund und ehemaligen Rivalen Novak Djokovic.

Die frühere Weltnummer 3 aus Argentinien muss seit mehreren Jahren ein Leben mit Schmerzen aushalten. Trotz zahlloser Behandlungen macht ihm besonders sein Knie stark zu schaffen. Mehr anzeigen

Der 1,98 m grosse, sanfte Riese mit der brachialen Vorhand war einer der Publikumslieblinge auf der Tour. Seinen grössten Erfolg feierte er 2009 am US Open, als er im Halbfinal Rafael Nadal und im Final Roger Federer schlug und seinen einzigen Major-Titel gewann. Unvergesslich war auch der epische Halbfinal an den Olympischen Spielen 2012 in London, als er gegen Federer den Kürzeren zog. 2018 stand er in New York noch einmal in einem Grand-Slam-Final.

Insgesamt feierte Del Potro 22 Turniersiege, an Olympischen Spielen holte er zwei Medaillen im Einzel. 2016 gewann die ehemalige Nummer 3 der Welt den Davis Cup mit Argentinien.

Doch in den letzten Jahren sorgte «Der Turm aus Tandil» besonders mit seiner Leidensgeschichte für traurige Schlagzeilen. Insgesamt acht Mal musste er wegen seines verletzten rechten Knies unters Messer. Auch sein Handgelenk machte ihm in der Vergangenheit zu schaffen.

Ein Leben mit Schmerzen

In einem emotionalen Instagram-Video gab er einen Einblick, wie schwierig sein Alltag aussieht. Seit der ersten Operation (2019) sei sein gesundheitlicher Zustand miserabel, so Del Potro. «Seit ich 31 bin, kann ich nicht mehr laufen, keine Treppen steigen, keinen Ball kicken und nie wieder Tennis spielen (...). Es ist schrecklich. Ich hoffe, dass das eines Tages aufhört, denn ich möchte mein Leben ohne Schmerzen leben.»

«Das Knie hat mich besiegt»

Es sei «wie ein nicht endender Albtraum», beschreibt der mittlerweile 36-Jährige. «Jeden Tag, wenn ich aufwache, muss ich sechs oder sieben Tabletten nehmen (...). Durch die Tabletten habe ich zugenommen, also haben sie mir gesagt, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr essen darf.»

Djokovic erweist Delpo die Ehre

«Es ist sehr hart», betont Del Potro. Es gebe gute und schlechte Momente. «Aber meistens muss ich mich verstellen und ein gutes Gesicht machen, aber oft fühle ich mich schrecklich.» Einige Ärzte würden ihm empfehlen, ein künstliches Kniegelenk einzusetzen, während andere warnen, er sei zu jung für eine Prothese.

Del Potro wird am kommenden Sonntag in Buenos Aires gegen Novak Djokovic spielen, um sich endgültig von der Tour zu verabschieden. «Ich möchte bei diesem Match in der bestmöglichen Form sein», erläutert er.

Die Teilnahme des Serben für den Showkampf sei für ihn eine grosse Freude. «Ich möchte ihm so viel Liebe wie möglich entgegenbringen. Wenn mich mein Bein wenigstens für eine, zwei oder drei Stunden in Frieden lässt und ich glücklich auf dem Tennisplatz sein kann, wäre das sehr schön», betont Del Potro.