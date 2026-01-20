  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich will nochmals Grenzen verschieben» Der beste Wawrinka, den es gibt

SDA

20.1.2026 - 05:01

Emotionaler Wawrinka: «Ich bin so glücklich, nochmals hier spielen zu dürfen»

Emotionaler Wawrinka: «Ich bin so glücklich, nochmals hier spielen zu dürfen»

Stan Wawrinka zeigt sich im Platzinterview nach seinem Erstrundensieg von seiner emotionalen Seite.

19.01.2026

Mit 40 Jahren nimmt Stan Wawrinka seine letzte Profisaison in Angriff – zur Freude der Fans. Ein lockeres Ausklingen gibt es für den Romand aber nicht, er will nochmals den «besten Wawrinka» zeigen.

Keystone-SDA

20.01.2026, 05:01

20.01.2026, 07:16

Das Tattoo auf Stan Wawrinkas linkem Unterarm ist mittlerweile weltbekannt. «Immer wieder versucht. Immer wieder gescheitert. Egal. Versuch es wieder. Scheitere wieder. Scheitere besser.» So lautet das berühmte Zitat des irischen Poeten Samuel Beckett. Der Waadtländer liess es sich 2013 stechen, nachdem er einen epischen Achtelfinal am Australian Open gegen Novak Djokovic 10:12 im fünften Satz verloren hatte.

Für viele wäre eine solche Niederlage Höhepunkt und der Beginn eines Abstiegs zugleich gewesen. Nicht bei Wawrinka. Sein Tattoo erwies sich nämlich als falsch. Er versuchte es wieder, doch er scheiterte nicht mehr. Ein Jahr später kehrte er als Top-Ten-Spieler nach Melbourne zurück, rang diesmal Djokovic im Viertelfinal nieder (9:7 im 5. Satz) und holte auch zur eigenen Überraschung seinen ersten Grand-Slam-Titel – zwei weitere sollten 2015 in Paris und 2016 am US Open folgen.

Keine «Abschiedstour»

Als er nun als Bald-Tennisrentner zum 20. und letzten Mal ans Australian Open zurückkehrte, reflektierten Wawrinka und sein langjähriger Coach und Vertrauter Magnus Norman in einem Gespräch mit der Website der ATP Tour ihren Werdegang. Dabei wird klar: Sein Arbeits-Ethos wird der Davis-Cup-Sieger von 2014 und Olympiasieger im Doppel von 2008 auch im Alter von über 40 Jahren nicht verraten. Das Wort «Abschiedstour» hört er nicht gerne, es entspricht nicht seinem Selbstverständnis.

Heinz Günthardt. «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Heinz Günthardt«Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

«Ich mache das nicht, um einfach Adieu zu sagen», betont Wawrinka. «Ich will nochmals meine Grenzen verschieben, ich will immer noch Matches gewinnen, ich will noch einmal in die Top 100 zurück.» Das zeigte er zum Auftakt des Australian Open am Montag eindrücklich, als er gegen die Weltnummer 92 Laslo Djere den längeren Schnauf hatte und erstmals seit fünf Jahren wieder in die 2. Runde einzog.

Sehr zur Freude der Fans, die schon vor dem Tiebreak im vierten Satz aufstanden und applaudierten. «Diese Unterstützung gibt mir so viel positive Energie», sagte ein gerührter Wawrinka im Platzinterview. «Ich habe so viele Erinnerungen hier, eure Liebe ist der einzige Grund, warum ich noch komme.» Er wird es noch mindestens ein weiteres Mal tun können, in der 2. Runde am Donnerstag gegen den Qualifikanten Arthur Géa.

Das Maximum herausholen

Auch wenn er in der Vorbereitung noch einmal sehr hart gearbeitet hat und in guter physischer Verfassung ist, die zwei Tage Pause werden dem 40-Jährigen gut tun. Wawrinka weiss, dass er nicht mehr um weitere Grand-Slam-Titel spielt, doch das ist für ihn nicht entscheidend. «Meine ganze Karriere war es mein Ziel, das Maximum herauszuholen», erklärt er. «Das ist mir gelungen.» Das ist es auch, was die Fans diese Woche und für den Rest des Jahres von ihm erwarten dürfen. Es ist nicht mehr der beste Wawrinka aller Zeiten, aber der beste Wawrinka, den es aktuell geben kann.

Australian Open. Golubic scheitert in der Startrunde ++ Keys schafft Wende

Australian OpenGolubic scheitert in der Startrunde ++ Keys schafft Wende

Geboren für Grand-Slam-Finals

Der Waadtländer aus St-Barthélemy, einem 600-Seelen-Dorf nördlich von Lausanne, dem auch Fussballtrainer Lucien Favre entstammt, war auf dem Höhepunkt seiner Karriere einer für die grossen Momente. Das streicht auch Magnus Norman heraus. «Grand-Slam-Champions haben etwas, das andere Spieler nicht haben», sagt die ehemalige Weltnummer 2 aus Schweden. «Ich war in einem Grand-Slam-Final (French Open 2000, Niederlage gegen Gustavo Kuerten), und der Moment war zu gross für mich. Stan konnte damit umgehen. Ich glaube, dafür muss man geboren sein.»

Wawrinka ist sich aber auch nicht zu schade, wie im letzten Jahr 29 Matches auf der zweitklassigen Challenger Tour zu spielen. Die Fans lieben ihn auch da, auch da kann er ihre Energie aufsaugen. Es ist die andere ausserordentliche Qualität Wawrinkas, die ihn auszeichnet und die Norman herausstreicht. «Er ist einfach ein guter Mensch mit starken Werten», betont er gegenüber der ATP-Website. «Er ist bescheiden und behandelt alle gleich, egal, ob er gewinnt oder verliert, egal, ob Ballbube, Nummer 1 oder die Putzfrau.»

Das wird auch im letzten Jahr als Profi nicht mehr ändern. Und auch deshalb lieben ihn die Fans.

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Heinz Günthardt ordnet ein, was er sich von Stan Wawrinkas Abschieds-Jahr erhofft.

09.01.2026

Meistgelesen

1 Jahr Trump in 5 Punkten
Rentnerin (85) wegen fehlendem Hunde-Billett verurteilt – jetzt muss sie 1000 Franken zahlen
Weisses Haus gibt Trumps WEF-Programm bekannt +++ Cassis: «Wir leben in einer regelbasierten Unordnung»

Videos aus dem Ressort

«Fehlentscheide und Passivität» – Urs Meiers Analyse zum Skandal-Final am Afrika-Cup

«Fehlentscheide und Passivität» – Urs Meiers Analyse zum Skandal-Final am Afrika-Cup

blue Sport Schiedsrichter-Experte Urs Meier analysiert, warum dem Schiedsrichter das Spiel entglitten ist und was er besser hätte machen müssen.

19.01.2026

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Heinz Günthardt ordnet ein, was er sich von Stan Wawrinkas Abschieds-Jahr erhofft.

09.01.2026

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

17.01.2026

«Fehlentscheide und Passivität» – Urs Meiers Analyse zum Skandal-Final am Afrika-Cup

«Fehlentscheide und Passivität» – Urs Meiers Analyse zum Skandal-Final am Afrika-Cup

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Billie Jean King Cup. Schweizer Team gegen Tschechien

Billie Jean King CupSchweizer Team gegen Tschechien

Kampfansage an Alcaraz und Sinner. Djokovic: «Wenn ich all meine Puzzleteile zusammenbekomme, kann ich jeden schlagen»

Kampfansage an Alcaraz und SinnerDjokovic: «Wenn ich all meine Puzzleteile zusammenbekomme, kann ich jeden schlagen»

Showmatch an Australian Open. Mit diesem Punkt bringt Federer das Publikum in Melbourne zum Toben

Showmatch an Australian OpenMit diesem Punkt bringt Federer das Publikum in Melbourne zum Toben