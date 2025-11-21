Deutschland qualifiziert sich als letztes Team für die Halbfinals im Davis Cup.
Das deutsche Team um Alexander Zverev behielt am Finalturnier in Bologna in einer Nervenschlacht im Viertelfinal gegen Argentinien mit 2:1 die Oberhand. Der Sieg stand erst nachts um 1:03 Uhr nach dem abschliessenden Doppel fest.
In diesem holten Kevin Krawietz/Tim Pütz nach drei abgewehrten Matchbällen mit einem 4:6, 6:4, 7:6 (12:10) gegen Andrés Molteni/Horacio Zeballos den entscheidenden Punkt. Zuvor hatte Zverev bei seinem Comeback im Nationen-Wettbewerb nach knapp drei Jahren Pause mit einem Zweisatzsieg gegen Francisco Cerundolo für den 1:1-Ausgleich gesorgt und Deutschland die Chance aufs Weiterkommen und den ersten Davis-Cup-Titel seit 1993 ermöglicht. Jan-Lennard Struff hatte zum Auftakt gegen Tomas Martin Etcheverry in zwei Sätzen verloren.
Im Halbfinal trifft Deutschland am Samstag auf Spanien. Um das zweite Final-Ticket kämpfen am Freitag Titelverteidiger und Gastgeber Italien und Belgien.