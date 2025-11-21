  1. Privatkunden
Davis Cup Deutschland gewinnt spät nach Mitternacht Viertelfinalkrimi

SDA

21.11.2025 - 06:19

Das deutsche Davis-Cup-Team bejubelt nach einem Krimi gegen Argentinien den Halbfinaleinzug
Das deutsche Davis-Cup-Team bejubelt nach einem Krimi gegen Argentinien den Halbfinaleinzug
Keystone

Deutschland qualifiziert sich als letztes Team für die Halbfinals im Davis Cup.

Keystone-SDA

21.11.2025, 06:19

Das deutsche Team um Alexander Zverev behielt am Finalturnier in Bologna in einer Nervenschlacht im Viertelfinal gegen Argentinien mit 2:1 die Oberhand. Der Sieg stand erst nachts um 1:03 Uhr nach dem abschliessenden Doppel fest.

In diesem holten Kevin Krawietz/Tim Pütz nach drei abgewehrten Matchbällen mit einem 4:6, 6:4, 7:6 (12:10) gegen Andrés Molteni/Horacio Zeballos den entscheidenden Punkt. Zuvor hatte Zverev bei seinem Comeback im Nationen-Wettbewerb nach knapp drei Jahren Pause mit einem Zweisatzsieg gegen Francisco Cerundolo für den 1:1-Ausgleich gesorgt und Deutschland die Chance aufs Weiterkommen und den ersten Davis-Cup-Titel seit 1993 ermöglicht. Jan-Lennard Struff hatte zum Auftakt gegen Tomas Martin Etcheverry in zwei Sätzen verloren.

Im Halbfinal trifft Deutschland am Samstag auf Spanien. Um das zweite Final-Ticket kämpfen am Freitag Titelverteidiger und Gastgeber Italien und Belgien.

