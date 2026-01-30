Alexander Zverev: Oft nah am Major-Triumph dran, aber immer gescheitert. Auch 2026 in Australien. IMAGO/Shutterstock

Ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, ist das grosse Ziel von jedem Tennis-Profi. Diese elf Spieler waren bis jetzt mehrmals ganz nah dran, verpassten aber am Ende den ganz grossen Triumph.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Als «unvollendet» in die Tennis-Geschichte einzugehen, ist ein dunkler Fleck in der Karriere eines Top-Spielers.

Aktuell droht diesen elf Spielern das unliebsame Schicksal.

Bewertet wurden Grand-Slam-Turniere in der Profi-Ära ab 1990; Punkteverteilung: Final 5, Halbfinal 2, Viertelfinal 1. Mehr anzeigen

Platz 11 – 8 Punkte Karen Khachanov

1. Profisaison: 2013

Grand Slams: 2 x Halbfinal (Australian Open, US Open), 4 x Viertelfinal

Höchste Platzierung: 8

Aktuelle Platzierung: 17

Turniersiege: 7

2019 stiess der Russe mit armenischen Wurzeln bei den French Open in den Viertelfinal vor – und erreichte erstmals die Top 10. 2021 stiess Khachanov in Wimbledon ebenfalls unter die ersten acht vor.

2022 errichtete der Olympiasilber-Gewinner (2020) bei den US Open den Halbfinal, den er gegen Casper Ruud in vier Sätzen verlor. Anschliessend zeigte er auch bei den Australian Open 2023 starkes Tennis. In Melbourne verwehrte ihm Stefanos Tsitsipas den Finaleinzug. Anschliessend kam er auch bei den French Open 2024 ins Viertelfinale, 2025 war im Wimbledon-Viertelfinal Taylor Fritz Endstation.

Bei den Australian Open 2026 war für Khachanov bereits in der 3. Runde Schluss – er verlor gegen Luciano Darderi in vier Sätzen.

Der 29-Jährige hat einen soliden Service – auch wenn vor allem sein zweiter Aufschlag noch verbesserungswürdig ist, eine krachende Vorhand und generell viel Power. An einem guten Tag kann Khachanov damit vielen Gegnern wehtun, speziell auf schnellen Belägen. Doch sein Spiel ist ziemlich eindimensional, Variation ist nicht seine Stärke. Für den ganz grossen Coup reichen wohl seine Waffen nicht.

Platz 10 – 8 Punkte Nick Kyrgios

1. Profisaison: 2013

Grand Slams: 1 x Final (Wimbledon), 3 x Viertelfinal

Höchste Platzierung: 13

Aktuelle Platzierung: 671

Turniersiege: 7

2014 überraschte Kyrgios als 19-Jähriger in Wimbledon – der 1,93 Meter grosse Australier schlug Rafael Nadal und stiess in die Viertelfinals vor. Ein halbes Jahr später gelang ihm das Gleiche am Australian Open.

Doch nicht nur auf dem Platz sorgte der Spektakelspieler aus Canberra für Schlagzeilen. Fast bei jedem Turnier fiel der grosse Basketball-Fan mit grösseren und kleineren Skandalen auf. Auch wenn sein Talent – neben dem Kracher-Service hat er eine satte Vorhand im Repertoire – oft aufblitzte, stand der «Bad Boy» sich mit seinen Ausrastern und fehlender Motivation oft selber im Weg.

2022 hätte es dennoch beinahe zu einem Grand-Slam-Triumph gereicht. Im Wimbledon-Final war dann ausgerechnet sein früherer Erzfeind Novak Djokovic Endstation. Nach einer Knieoperation im Januar und wegen anhaltender Handgelenkprobleme liess die frühere Weltnummer 13 von Beginn 2023 bis Ende 2024 sämtliche Major-Turniere aus. Bei den Australian Open 2025 scheiterte er in der 1. Runde. Aktiver ist Kyrgios auf der Doppel-Tour unterwegs.

Der inzwischen 30-Jährige hat kürzlich das mit Spannung erwartete Battle of the Sexes gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka gewonnen.

Die Nummer 671 der Männer hätte zudem für die Australian Open 2026 eine Wild Card haben können, lehnte diese jedoch wegen «fehlender Konkurrenzfähigkeit» ab. «Ich bin fit und wieder auf dem Platz, aber Fünfsatzmatches sind eine ganz andere Sache (...), so Kyrgios. 2027 will Kyrgios aber auch wieder im Einzel starten: «Ich werde im nächsten Jahr zurück sein.»

Platz 9 – 10 Punkte Andrey Rublev

1. Profisaison: 2014

Grand Slams: 10 x Viertelfinal

Höchste Platzierung: 5

Aktuelle Platzierung: 9

Turniersiege: 17

Beim ehemaligen Junioren-Weltranglistenersten sind bei Grand-Slam-Turnieren die Viertelfinals jeweils Endstation. Gleich zehn Mal (!) scheiterte der Russe bisher in der Runde der letzten acht – nie schaffte Rublev es ins Halbfinal.

2026 scheiterte Rublev in der 3. Runde. Er verlor gegen Fransico Cerúndolo glatt in drei Sätzen.

Die Bilanz ist ernüchternd für einen Mann mit so viel Talent. Und sinnbildlich, woran es meistens scheitert: an seinem Nervenkostüm. Oft ist er selbst sein grösster Gegner. Für seine mentale Schwäche sowie seine Ausraster bezahlt er meistens teuer. Dabei können nicht viele Spieler auf der Tour so eine Power – vor allem auf der Vorhand – entwickeln. Oft übertreibt er es auch mit seinem aggressiven Spiel. Zu seinen Schwächen gehört auch der zweite Service sowie das Spiel am Netz.

Doch wenn der 28-Jährige sich zusammenreissen kann und in Bestform ist, schlägt er auch regelmässig Top-Spieler. Zuzutrauen ist Rublev also alles – in beide Richtungen.

Platz 8 – 11 Punkte Grigor Dimitrov

1. Profisaison: 2008

Grand Slams: 3 x Halbfinal (Australian Open, US Open, Wimbledon), 5 x Viertelfinal

Höchste Platzierung: 3

Aktuelle Platzierung: 45

Turniersiege: 9

Der Bulgare erreichte das Halbfinale 2014 in Wimbledon, 2017 bei den Australian Open und 2019 bei den US Open. Den grössten Erfolg feierte Dimitrov 2017, als er bei den ATP Finals triumphierte.

Bei den Australian Open 2026 scheiterte Dimitrov in der Startrunde in drei Sätzen an Tomáš Macháč.

Zuvor musste er für die US Open Forfait geben – damit riss seine Serie von 58 Grand-Slam-Turniern in Folge – kein anderer Tennis-Profi hatte eine solche Serie vorzuweisen Die Brustmuskel-Verletzung zog er sich in Wimbledon im Achtelfinal nach einer 2:0-Satzführung gegen Jannik Sinner zu.Es war das fünfte Major-Turnier in Folge, welches der mittlerweile 34-Jährige aufgrund körperlicher Beschwerden frühzeitig aufgeben musste.

«Baby-Federer» (so sein früherer Spitzname) zeichnet sich wie die Schweizer Tennis-Legende durch sein elegantes Spiel aus. Besonders die einhändige Rückhand ist eine Augenweide. Als Allrounder kommt er auf allen Plätzen und Belägen zurecht.

Wie bei vielen Spielern in dieser Kategorie gewinnt er insgesamt aber zu wenige «Big Points». Der fehlende Killerinstinkt sowie seine physischen Probleme dürften beim Routinier wohl auch in seinem letzten Karriereabschnitt ein steter Begleiter sein.

Platz 7 – 12 Punkte Gael Monfils

1. Profisaison: 2004

Grand Slams: 2 x Halbfinal (French Open, US Open), 8 x Viertelfinal

Höchste Platzierung: 6

Aktuelle Platzierung: 110

Turniersiege: 13

Bei den Junioren dominierte Monfils. Der Franzose gewann etwa 2004 die Australian Open, Roland Garros und Wimbledon. Als Profi schaffte es der Spektakel-Spieler aber «nur» 2008 in Roland Garros und 2016 bei den US Open jeweils ins Halbfinale. «Lamonf» gehört fast schon zum Inventar auf der Tour. Der mittlerweile 39-Jährige, der Ende Jahr zurücktritt, prägt seit zwei Jahrzehnten das Tennis. In Melbourne erwischte es ihn schon in der Startrunde – Niederlage gegen Dane Sweeny in vier Sätzen.

Mit seiner Beweglichkeit, Schnelligkeit und Sprungkraft begeistert er die Zuschauer. Der Allrounder hat ein variables Spiel. Leider hat ihn auch oft sein Körper gestoppt. 13 Majors musste der Pariser aufgrund von Verletzungen auslassen. Für den ganz grossen Coup fehlt es wohl einerseits etwas an der mentalen Abgebrühtheit, andererseits entscheidet bei Monfils auch oft die Tagesform. Über ein Turnier von zwei Wochen kann aber jede Baisse entscheidend sein.

Nichtsdestotrotz legt Monfils, der mit der früheren Weltnummer 3 Elina Svitolina verheiratet ist, eine beeindruckende Konstanz hin. So hat er in 19 Saisons aufeinander (2005-2023) mindestens jeweils ein Final erreicht. 2024 wurde er in Auckland ältester Turniersieger. Fun fact: Gegen Angstgegner Djokovic hat Monfils eine 0:20-Bilanz.

Platz 6 – 12 Punkte Taylor Fritz

1. Profisaison: 2015

Grand Slams: 1 x Final (US Open), 1 x Halbfinal, 5 x Viertelfinal

Höchste Platzierung: 4

Aktuelle Platzierung: 10

Turniersiege: 8

Der 1,96 Meter grosse US-Amerikaner nimmt seit seinem Profi-Debüt 2015 Stufe für Stufe. 2024 liefert Fritz dann seine bisher stärkste Saison ab. Bei den Australian Open und den US Open schafft er es in die Viertelfinals, bei den US Open erreicht er gar das Endspiel.

Die Weltnummer 1 Jannik Sinner war dann aber eine zu grosse Hürde. Auch bei den ATP Finals traf Fritz – die aktuelle Nummer 4 der Welt – im Endspiel auf den Italiener – und blieb wiederum chancenlos.

2025 wurde er im Wimbledon-Halbfinal von Carlos Alcaraz gestoppt, konnte dabei dem Spanier immerhin einen Satz abknöpfen. Bei den US Open war dann im Viertelfinal gegen Novak Djokovic – ebenfalls in vier Sätzen – Schluss.

In Melbourne 2026 konnte er zwar Stan Wawrinka (in 4 Sätzen) stoppen, in der vierten Runde war Fritz aber gegen Lorenzo Musetti chancenlos (Niederlage in 3 Sätzen).

Taylor Fritz hat mit seinem Monster-Aufschlag sowie seiner satten Vorhand hauptsächlich auf schnellen Belägen gefährliche Waffen im Arsenal. Noch zulegen muss der 28-Jährige beim Return-Spiel.

Platz 5 – 12 Punkte Matteo Berrettini

1. Profisaison: 2015

Grand Slams: 1 x Final (Wimbledon), 2 x Halbfinal, 3 x Viertelfinal

Höchste Platzierung: 6

Aktuelle Platzierung: 56

Turniersiege: 10

Berrettini hat es bei den French Open bis ins Viertelfinal (2021) geschafft, bei den Australian Open (2022) und US Open (2019) erreichte er das Halbfinal. Dort war jeweils Rafael Nadal Endstation. 2021 stiess der Römer gar in Wimbledon in den Final vor, musste sich da aber Novak Djokovic in vier Sätzen geschlagen geben.

In letzten vier Jahren machten ihm aber immer mehr gesundheitliche Probleme zu schaffen. Es begann mit einem Leistenbruch (2020), dann folgte eine Operation an der rechten Schlaghand. Ab dem Sommer 2023 pausierte Berrettini erneut. Die Saison 2024 eröffnete er mit drei Monaten Verspätung im März. Der italienische Modellathlet (1,96 m, 95 kg) kämpft mit seinem Körper – der Römer musste auch auf die Australian Open 2026 verzichten – ist deshalb nur noch auf Weltranglisten-Position 56 zu finden.

Mit seinem Service und der krachenden Vorhand sowie solidem Volley-Spiel war Berrettini vor allem auf schnellen Unterlagen brandgefährlich. Seine Rückhand und Defensivqualitäten sind hingegen ausbaufähig. Leider scheint ein Major-Sieg aufgrund der Verletzungshistorie für den 29-Jährigen inzwischen ausser Reichweite.

Platz 4 – 17 Punkte Casper Ruud

1. Profisaison: 2015

Grand Slams: 3 x Final (2x French Open, US Open), 1 x Halbfinal

Höchste Platzierung: 2

Aktuelle Platzierung: 13

Turniersiege: 14

Der Norweger erreichte neben einem Halbfinal bisher gleich drei Mal ein Major-Endspiel. Beide French-Open-Finals verlor er klar – 2022 gegen Rafael Nadal, 2023 gegen Novak Djokovic. 2024 war in Roland Garros in der Runde der besten vier Alexander Zverev zu stark. Auch beim US-Open-Final 2022 gegen Carlos Alcaraz war Ruud nicht wirklich nah dran am Sieg. 2025 kam er bei Majors nie über die 2. Runde hinaus, gewann aber in Madrid sein erstes 1000er-Turnier.

Solid verlief sein Start ins 2026. Bei den Australian Open zog er in die 4. Runde ein, gegen Ben Shelton war dann nach vier Sätzen Schluss.

Der ruhige Zeitgenosse bringt viel mit: Seine starke Vorhand, seine Spielintelligenz und seine tiefe Fehlerquote machen ihn für jeden Gegner unbequem. Dafür kann Ruud etwas weniger von seinem Service profitieren als andere Spieler, ausserdem ist er im Offensivspiel manchmal etwas zu zögerlich.

Der in der Akademie von Rafael Nadal ausgebildete Skandinavier gilt in der Szene als fleissiger und seriöser Schaffer. Ausserdem zeigte Ruud bis im Vorjahr konstante Leistungen. Bei den French Open sind seine Siegeschancen wohl am höchsten. Schliesslich hat der 27-Jährige zwölf von seinen vierzehn Turniersiegen auf Sand geholt.

Platz 3 – 18 Punkte Kei Nishikori

Grand Slams: 1 x Final (US Open), 2 x Halbfinal, 9 x Viertelfinal

Höchste Platzierung: 4

Aktuelle Platzierung: 237

Turniersiege: 12

Das Lieblingsturnier des besten asiatischen Spielers in der Geschichte sind die US Open. Zwar schaffte es Nishikori sowohl in Melbourne, Paris und Wimbledon in die Viertelfinals, aber nur in New York ging die Reise für den 1,78 Meter grossen Japaner jeweils weiter. 2014 räumte er in Flushing Meadows mit Milos Raonic, Stan Wawrinka und dem damaligen Weltranglistenersten Novak Djokovic gleich mehrere Top-Cracks aus dem Weg. Im Überraschungsfinal – erstmals seit neun Jahren war keiner der Big 3 im Endspiel – war sein Tank leer. Marin Cilic holte sich in drei Sätzen den Pokal.

2016 und 2018 scheiterte er mit Wawrinka und Anderson ebenfalls an Gegnern, die nicht Nadal, Federer oder Djokovic hiessen. Während 2019 immerhin noch drei Viertelfinals – von insgesamt neun – herausschauten, steckt seit 2020 der Wurm drin. Verletzungen, die beim seit langem von Michael Chang trainierten Schützling immer wieder zu Zwangspausen führten, bremsten die Karriere abrupt. Der 36-Jährige ist mittlerweile nur noch die Nummer 237.

Der Zug an die Weltspitze ist für Nishikori realistisch abgefahren. Dabei hatte der agile Japaner mit den schnellen Beinen ein hervorragendes Schlag-Repertoire im Köcher. Aufgrund seiner Körpergrösse fehlten ihm aber als Aufschläger oft die Gratis-Punkte.

Platz 2 – 20 Punkte Stefanos Tsitsipas

1. Profisaison: 2016

Grand Slams: 2 x Final (Australian Open, French Open), 4 x Halbfinal, 2 x Viertelfinal

Höchste Platzierung: 3

Aktuelle Platzierung: 33

Turniersiege: 12

2019 begeistert ein junger Grieche mit langen Haaren in Melbourne. Der 20-Jährige steht im Achtelfinal Federer gegenüber – und zeigt keine Nerven. Nach 17 Siegen im Folge muss der Schweizer Down Under erstmals wieder als Verlierer vom Platz. 12 Breakchancen kann Tsitsipas abwehren und kommt ohne Aufschlagverlust weiter. Im Halbfinale beendet Rafael Nadal das Tennis-Märchen.

2020 kommt er in Paris im Halbfinal nach einem 0:2-Satzrückstand gegen Djokovic zurück, verliert aber die Partie dennoch. 2021 stoppt ihn bei den Australian Open Danil Medvedev im Halbfinal, in Roland Garros führt Tsitsipas gegen Djokovic mit 2:0-Sätzen – und gibt die Partie noch aus den Händen. 2022 ist in Melbourne im Halbfinal wieder Medvedev zu stark. Am gleichen Ort ist 2023 der Triumph in Reichweite – im Endspiel ist Djokovic unantastbar.

Seither ist seine Karriere ins Stocken geraten. Seit den French Open 2024 (Viertelfinal) kam Tsitsipas in den vergangenen sechs Grand-Slam-Turnieren nie über Runde 2 hinaus. Auch in Melbourne war Tomáš Macháč Endstation. Der emotionale Grieche scheint auf der Suche nach seinem inneren Gleichgewicht.

Tsitsipas in Bestform war für seine Gegner mit seinen Stärken (Service, Vorhand sowie sowohl in der Offensive als auch in der Defensive starkem Spiel) immer eine grosse Hürde. In der aktuellen Verfassung wird es schwierig für den 27-Jährigen, den Bock umzustossen.

Platz 1 – 35 Punkte Alexander Zverev

1. Profisaison: 2013

Grand Slams: 3 x Final (French Open, US Open), 7 x Halbfinal, 6 x Viertelfinal

Höchste Platzierung: 2

Aktuelle Platzierung: 3

Turniersiege: 24

Der mit Abstand erfolgloseste Glücksritter ist Alexander Zverev. Insgesamt 40 Mal trat der 28-jährige Hamburger bisher bei Grand-Slam-Turnieren an, ohne am Ende den Titel zu holen.

Zverev stand bislang dreimal in einem Major-Finale. 2020 führte der 1,98 Meter grosse Hamburger bei den US Open gegen Dominic Thiem schon mit 2:0-Sätzen sowie im Entscheidungssatz mit 5:3, zog aber im Tiebreak dann den Kürzeren. Auch 2024 bei den French Open lag er gegen Carlos Alcaraz mit 2:1-Sätzen vorne, musste sich aber letztlich dem Spanier in fünf Sätzen geschlagen geben.

Bei den Australian Open 2025 dominierte Jannik Sinner den Deutschen und gewann ohne Satzverlust. Zverev kam bis zum Ende nach gut zweieinhalb Stunden zu keiner Breakchance.

Besonders bitter war auch sein Halbfinal-Aus 2022 gegen Nadal. Zverev lieferte dem Sandkönig ein Duell auf Augenhöhe, ehe er mit dem Fuss umknickte und aufgeben musste.

Auch 2026 bot viel Drama: Zverev verlor in Melbourne das längste Tennisspiel seiner Karriere. Er musste sich in einem epischen Halbfinal Carlos Alcaraz in fünf Sätzen geschlagen geben – nachdem er im Entscheidungssatz mit 5:3 führte und den zweiten Satz nach einer 5:2-Führung verlor.

Der frühere Tennisstar Rafael Nadal findet, dass Zverev bislang die mentale Stärke für einen Grand-Slam-Titel fehlt. «Ich glaube leider, dass es an seinem Kopf liegt. Denn wenn man sein Tennis-Niveau sieht, hätte er schon einen gewinnen müssen», resümiert der Spanier.

