  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Djokovic unterstützt Gauff «Mich wundert, dass wir nicht auch noch beim Duschen gefilmt werden»

Patrick Lämmle

29.1.2026

Mit den Kameras während der Spiele hat Novak Djokovic kein Problem.
Mit den Kameras während der Spiele hat Novak Djokovic kein Problem.
Keystone

Viele Tennis-Stars bei den Australian Open sind verärgert, da es kaum noch Rückzugsorte für sie gibt. Auslöser für die Diskussionen war ein Vorfall um Coco Gauff.

Patrick Lämmle

29.01.2026, 15:02

29.01.2026, 15:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Coco Gauff zertrümmert nach der Niederlage bei den Australian Open in den Katakomben ihren Schläger und wird dabei gefilmt.
  • Viele Tennis-Stars haben sich in der Folge über mangelnde Privatsphäre beklagt.
  • Turnierdirektor Craig Tiley nimmt die Vorwürfe ernst und will handeln.
Mehr anzeigen

Vor wenigen Tagen zertrümmert Coco Gauff nach ihrer Viertelfinal-Niederlage bei den Australian Open gegen Elina Svitolina ihren Schläger. Man muss dafür kein Verständnis haben, doch Gauff tut es immerhin abseits des Platzes. An einem Ort, an dem sie sich unbeobachtet fühlt. Dass die Bilder ihres Wutanfalls die Runde machen, stösst Gauff deshalb sauer auf. Denn die 21-Jährige ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst: «Ich habe versucht, mich an einen Ort zu begeben, an dem es nicht gefilmt wird, aber offensichtlich wurde es doch gefilmt. Der einzige private Ort, den wir bei diesem Turnier haben, ist die Umkleidekabine.»

Dass die Privatsphäre zu kurz kommt, da stimmen einige Profis zu. Djokovic witzelt an einer Pressekonferenz auf Gauffs Aktion angesprochen: «Mich wundert, dass wir nicht auch noch beim Duschen gefilmt werden. Das ist wahrscheinlich der nächste Schritt.» Dass die Fans gerne auch mal hinter die Kulissen blicken, dessen ist sich Djokovic bewusst. Für seinen Geschmack gibt es aber zu viele Kameras. «Es sollte ein Limit geben, eine Grenze, die klar definiert, wo unser privater Raum liegt.»

Auch Iga Swiatek, die aktuelle Weltnummer 2 bei den Frauen, pflichtet Gauff bei. Nach ihrer Viertelfinal-Niederlage gegen Elena Rybakina sagt sie, dass es schön wäre, etwas mehr Privatsphäre zu haben. «Die Frage ist: Sind wir Tennisspielerinnen? Oder sind wir Tiere im Zoo?»

Turnierleitung reagiert auf Vorwürfe

Nach der Kritik diverser Tennis-Stars zeigt Craig Tiley, der Direktor des Grand-Slam-Turniers, Verständnis und gelobt Besserung. «Wir wollen mit den Spielern und Spielerinnen sprechen. Wir wollen wissen, was sie wollen und was sie brauchen. Die Anpassungen, die wir machen müssen, werden wir machen», so das Versprechen.

Das könnte dich auch interessieren

Ist Djokovic mit seiner Gewerkschaft gescheitert? Günthardt dementiert

Ist Djokovic mit seiner Gewerkschaft gescheitert? Günthardt dementiert

Novak Djokovic verlässt die von ihm gegründete Spieler-Gewerkschaft. Trotzdem feiert diese ihre ersten Erfolge. Tennis-Experte Heinz Günthardt analysiert.

12.01.2026

Djokovic: «Wenn ich all meine Puzzleteile zusammenbekomme, kann ich jeden schlagen»

Djokovic: «Wenn ich all meine Puzzleteile zusammenbekomme, kann ich jeden schlagen»

17.01.2026

Meistgelesen

Trump geht Parteifreund an und kassiert unerwartete Retourkutsche
Schon wieder zweigt ein SBB-Manager Millionen ab
US-Botschaft entfernt dänische Flaggen mit den Namen von 44 toten Afghanistan-Veteranen
«Warum gerade Ulli? Sie war die einzige Mutter im Weltcup»
Berner Gourmet-Restaurant schliesst Knall auf Fall

Mehr Tennis

Australian Open. Sabalenka deklassiert Switolina und steht in Melbourne erneut im Final

Australian OpenSabalenka deklassiert Switolina und steht in Melbourne erneut im Final

Verletzungs-Drama in Melbourne. Musetti muss gegen Djokovic mit 2:0-Satzführung aufgeben

Verletzungs-Drama in MelbourneMusetti muss gegen Djokovic mit 2:0-Satzführung aufgeben

Australian Open. Swiatek out: Rybakina und Pegula komplettieren die Halbfinals

Australian OpenSwiatek out: Rybakina und Pegula komplettieren die Halbfinals

Sport-Videos

Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze

Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze

Nach anderthalb Jahren in der 1. Liga zieht Stephan Lichtsteiner weiter zum FC Basel. FC-Wettswil-Bonstetten-Spieler Yannick Waser spricht über einen leidenschaftlichen Trainer mit klaren Ideen und menschlicher Stärke.

29.01.2026

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

29.01.2026

PSV – Bayern 1:2

PSV – Bayern 1:2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Liverpool – Qarabağ 6:0

Liverpool – Qarabağ 6:0

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Monaco – Juventus 0:0

Monaco – Juventus 0:0

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze

Yannick Waser: «Stephan Lichtsteiner lebt den Fussball mit jeder Haarspitze

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

Mourinho: «Als man mir sagte, dass wir noch ein Tor brauchen, war ich verärgert»

PSV – Bayern 1:2

PSV – Bayern 1:2

Liverpool – Qarabağ 6:0

Liverpool – Qarabağ 6:0

Monaco – Juventus 0:0

Monaco – Juventus 0:0

Mehr Videos