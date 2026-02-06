  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Davis Cup Die Schweiz führt gegen Tunesien nach dem ersten Tag 2:0

SDA

6.2.2026 - 15:40

Jérôme Kym bringt die Schweiz in Führung
Jérôme Kym bringt die Schweiz in Führung
Keystone

Das Schweizer Davis-Cup-Team führt in Biel gegen Tunesien nach dem ersten Tag mit 2:0. Die Schweizer gewinnen beide Einzel.

Keystone-SDA

06.02.2026, 15:40

06.02.2026, 17:18

Jérôme Kym gewann das Eröffnungseinzel gegen den in der Weltrangliste 50 Plätze besser klassierten Moez Echargui mit 7:6 (7:2), 6:4. Im zweiten Einzel liess Leandro Riedi dem 1000 Plätze schlechter klassierten Alaa Trifi mit 6:1, 6:0 keine Chance.

Der 22-jährige Aargauer Kym setzte sich gegen den elf Jahre älteren tunesischen Teamleader Moez Echargui verdientermassen durch. Kym musste im zweiten Satz drei Breakmöglichkeiten abwehren, ehe ihm zum 5:4 das einzige Break der gesamten Partie gelang. Nach 113 Minuten verwandelte Kym den zweiten Matchball.

Im zweiten Einzel gab Leandro Riedi in weniger als einer Stunde bloss ein Game ab. Im ersten Satz brachte Trifi zum 1:3 nach Abwehr zweier Breakbälle ein Aufschlagspiel durch.

Der Schweiz fehlt am Samstag im Doppel und in maximal zwei weiteren Einzeln bloss noch ein weiterer Sieg zum Totalerfolg über Tunesien. Das Team von Captain Severin Lüthi muss in diesem Jahr zwei Partien gewinnen, um in die Weltgruppe zurückzukehren.

Meistgelesen

Der Bitcoin crasht komplett – aber ein Tech-Gigant macht das Geschäft seines Lebens
Zahlreiche Fahrer setzen aus – Schrecksekunde für Odermatt und von Allmen
Schweizer Hockey-Frauen gewinnen gegen Tschechien im Penaltyschiessen ++ Odermatt: «In Bormio gibt es praktisch keinen olympischen Geist»

Videos aus dem Ressort

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

05.02.2026

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Patrick Fischer spricht mit blue Sport über das anstehende Olympia-Turnier in Milano und die eigenen Ambitionen.

06.02.2026

Zurbriggen: «Eiskunstlauf wäre nichts für mich»

Zurbriggen: «Eiskunstlauf wäre nichts für mich»

Die Talkgäste aus der Olympia-Serie «Legenden für die Ewigkeit» beantworten etwas andere Olympia-Fragen.

06.02.2026

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Zurbriggen: «Eiskunstlauf wäre nichts für mich»

Zurbriggen: «Eiskunstlauf wäre nichts für mich»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Die Weltnummer 8 ist zu stark. Wawrinka unterliegt Auger-Aliassime nach hartem Fight

Die Weltnummer 8 ist zu starkWawrinka unterliegt Auger-Aliassime nach hartem Fight

Tennis. Kym eröffnet im Davis Cup gegen Echargui

TennisKym eröffnet im Davis Cup gegen Echargui

ATP Montpellier. Stan Wawrinka verdient sich das Duell mit Auger-Aliassime

ATP MontpellierStan Wawrinka verdient sich das Duell mit Auger-Aliassime