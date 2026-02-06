Jérôme Kym bringt die Schweiz in Führung Keystone

Das Schweizer Davis-Cup-Team führt in Biel gegen Tunesien nach dem ersten Tag mit 2:0. Die Schweizer gewinnen beide Einzel.

Keystone-SDA SDA

Jérôme Kym gewann das Eröffnungseinzel gegen den in der Weltrangliste 50 Plätze besser klassierten Moez Echargui mit 7:6 (7:2), 6:4. Im zweiten Einzel liess Leandro Riedi dem 1000 Plätze schlechter klassierten Alaa Trifi mit 6:1, 6:0 keine Chance.

Der 22-jährige Aargauer Kym setzte sich gegen den elf Jahre älteren tunesischen Teamleader Moez Echargui verdientermassen durch. Kym musste im zweiten Satz drei Breakmöglichkeiten abwehren, ehe ihm zum 5:4 das einzige Break der gesamten Partie gelang. Nach 113 Minuten verwandelte Kym den zweiten Matchball.

Im zweiten Einzel gab Leandro Riedi in weniger als einer Stunde bloss ein Game ab. Im ersten Satz brachte Trifi zum 1:3 nach Abwehr zweier Breakbälle ein Aufschlagspiel durch.

Der Schweiz fehlt am Samstag im Doppel und in maximal zwei weiteren Einzeln bloss noch ein weiterer Sieg zum Totalerfolg über Tunesien. Das Team von Captain Severin Lüthi muss in diesem Jahr zwei Partien gewinnen, um in die Weltgruppe zurückzukehren.