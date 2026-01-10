  1. Privatkunden
Tennis Bencic führt die Schweiz ins Finale des United Cups

SDA

10.1.2026 - 07:53

Die Schweiz steht im Final des United Cups.
Die Schweiz steht im Final des United Cups.
Keystone

Die Schweiz steht beim United Cup in Australien im Final. Das Team, angeführt von Belinda Bencic und Stan Wawrinka, sichert sich am Mixed-Wettkampf im Halbfinal gegen Belgien den Sieg.

Keystone-SDA

10.01.2026, 07:53

10.01.2026, 08:20

Nachdem Bencic (WTA 11) ihre Partie gegen Elise Mertens (WTA 19) über drei Sätze 6:3, 4:6 und 7:6 gewonnen hatte, verlor Stan Wawrinka (ATP 156) sein Spiel gegen Zizou Bergs (ATP 42) über ebenfalls drei Sätze. Der Waadtländer musste sich 3:6, 7:6 und 3:6 geschlagen geben.

Entscheidend war also, wie bereits als es um den Halbfinaleinzug ging, das Doppel. Dieses bestritt Bencic gemeinsam mit Jakub Paul, die beiden hatten der Schweiz bereits den Halbfinaleinzug gesichert.

Dies gelang nun erneut. Gegen Mertens und Bergs setzten sie sich schliesslich im Match Tiebreak 6:3, 0:6, 10:5 durch. Im Final am Sonntag wartet entweder die USA oder Polen.

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Heinz Günthardt ordnet ein, was er sich von Stan Wawrinkas Abschieds-Jahr erhofft.

09.01.2026

