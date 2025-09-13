Dominic Stricker (rechts) and Jakub Paul bewahrten im Doppel gegen Indien die Nerven Keystone

Die Schweiz verkürzt in Biel im Davis Cup gegen Indien auf 1:2. Jakub Paul und Dominic Stricker gewinnen das Doppel gegen N. Sriram Balaji/Rithvik Bollipalli 6:7 (3:7), 6:4, 7:5.

Keystone-SDA SDA

Beim Stand von 1:3 im dritten Satz sah es für das Schweizer Team mehr als düster aus. Doch kämpften sich Jakub Paul und Dominic Stricker zurück. Sie nahmen den Indern zum 3:3 den Aufschlag ab und schafften zum 7:5 das entscheidende Break. Dass die Einheimischen den Kopf noch aus der Schlinge ziehen konnten, lag auch daran, dass sich Stricker während der Partie massiv steigerte.

Damit können die Schweizer weiter auf den Verbleib in der Weltgruppe hoffen. Das erste Einzel am Samstag bestreiten Davis-Cup-Debütant Henry Bernet (ATP 603) und Sumit Nagal (ATP 290). Der erst 18-jährige Bernet ersetzt Jérôme Kym (ATP 155), die eigentliche Nummer 1 im Schweizer Team, die am Freitag gegen Dhakshineswar Suresh (ATP 626) enttäuscht hat. Bernet gewann im Januar am Australian Open in Melbourne das Junioren-Turnier.

