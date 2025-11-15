Susan Bandecchi startete exzellent in den Match, musste sich aber nach einem Zwischentief geschlagen geben Keystone

Das Schweizer Team startet mit einer Niederlage in die Playoffs des Billie Jean King Cups im argentinischen Cordoba und liegt damit gegen die Slowakei nach dem ersten Einzel 0:1 zurück.

Die Tessinerin Susan Bandecchi (WTA 240) unterlag im Duell der beiden Nummer 2 Viktoria Hruncakova (WTA 226) mit 5:7, 2:6. Nach einem idealen Start in die Partie und einer 5:1-Führung verlor die 27-jährige Schweizerin acht Games in Folge. Erst mit dem 1:2 im zweiten Satz meldete sie sich zurück, fand aber nie mehr richtig Zugriff zum Match.

Im zweiten Einzel stehen sich mit Simona Waltert (WTA 86) und Rebecca Sramkova (WTA 74) die beiden Teamleaderinnen gegenüber. Zum Abschluss des Duells kommt es heute auf jeden Fall noch zu einem Doppel.

Um sich in der höchsten Stufe des Teamwettbewerbs zu halten, müssen die ohne Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktoria Golubic angetretenen Schweizerinnen in der Dreiergruppe den 1. Platz belegen. Am Sonntag wartet als zweiter und letzter Gegner Argentinien, das die Slowakei am Freitag mit 3:0 Siegen geschlagen hat.