Jasmine Paolini war für Belinda Bencic noch eine zu hohe Hürde Keystone

Die Schweiz verliert das zweite Vorrundenspiel am United Cup. In Sydney liegt sie gegen Italien nach den Niederlagen von Belinda Bencic und Dominic Stricker entscheidend 0:2 zurück.

Keystone-SDA, sda SDA

Einen Tag nach dem Erfolg gegen Frankreich war die zweite Hürde an der Mixed-WM in Australien zu hoch für Bencic und Stricker. Bencic unterlag in ihrem ersten Match gegen eine Top-100-Spielerin seit der Geburt ihrer Tochter der French-Open-Finalistin Jasmine Paolini deutlich mit 1:6, 1:6. Die Partie dauerte nur 58 Minuten. Stricker unterlag Flavio Cobolli 3:6, 6:7 (2:7).

Die seit ihrer Rückkehr auf die Tour Ende Oktober überzeugende Bencic musste erkennen, dass eine Gegnerin vom Format von Paolini, der Nummer 4 der Welt, derzeit noch eine Nummer zu gross ist. Vor allem bei eigenem Service tat sich die Olympiasiegerin gegen die aggressiv spielende Italienerin schwer. Ihre beiden Games gewann sie bei Aufschlag von Paolini zum 1:4 im ersten und 1:3 im zweiten Satz.

Stricker stand einem Sieg deutlich näher als Bencic. Der im ATP-Ranking an Nummer 300 geführte, 22-jährige Berner erspielte sich gegen Cobolli fünf Breakchancen, nutzte aber keine davon. Derweil war der gleichaltrige Weltranglisten-32. aus Florenz in den wichtigen Momenten besonders effizient und dominierte auch das Tiebreak im zweiten Satz deutlich.

Im Mixed bietet sich der Schweiz noch die Möglichkeit, auf 1:2 zu verkürzen. Was im Hinblick auf die Vergabe der Viertelfinal-Plätze entscheidend sein könnte.