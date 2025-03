Mirra Andrejewa in der Defensive: Nach 13 Siegen kann sie eine Niederlage nicht mehr abwenden Keystone

Nach dreizehn Siegen in Folge wird die 17-jährige Russin Mirra Andrejewa in der 3. Runde des WTA-1000-Turniers in Miami gestoppt.

Keystone-SDA SDA

Die Siegerin der Turniere in Dubai und Indian Wells unterlag der Amerikanerin Amanda Anisimova, der Gewinnerin des Turniers in Doha, 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Der Verlust des ersten Satzes nach einer 5:4 Führung bei eigenem Aufschlag wog für Mirra Andrejewa zu schwer, die als erste Teenagerin das Double Indian Wells/Miami hätte schaffen können.