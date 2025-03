Ein Spieler, der mit harter Arbeit, mentaler Stärke und spektakulären Matches Tennisfans weltweit begeisterte. Bonne anniversaire, Stan! KEYSTONE

Stan Wawrinka feiert seinen 40. Geburtstag und blickt auf eine aussergewöhnliche Karriere zurück. Mit über 500 Siegen in über 900 Spielen hat sich der Westschweizer seinen Platz in der Tennisgeschichte gesichert.

Mit 578 Siegen in 945 Spielen und 16 ATP-Titeln prägte Stan Wawrinka den Tennissport. Sein grösstes Jahr: 2015, mit dem French Open-Sieg gegen Djokovic und Platz 3 der Weltrangliste.

Trotz 37,4 Millionen US-Dollar Preisgeld denkt er noch nicht ans Aufhören – 2025 tritt er mit einer Wildcard bei den Australian Open an.

Sein erstes Profi-Spiel

2001 debütierte Stan Wawrinka auf der ITF-Tour gegen den Spanier Jorge Jimenez-Letrado – und gewann 6:4, 6:4. Es war der Startschuss einer grossartigen Karriere mit drei Grand-Slam-Titeln.

Der French-Open-Titel bei den Junioren

Im Februar 2003 bestritt Stan Wawrinka in Bukarest sein erstes Davis-Cup-Einzel für die Schweiz gegen Rumänien. Ein frühes Kapitel seiner beeindruckenden Karriere im Schweizer Team. Am 8. Juni 2003 gewann Wawrinka die Junioren-French-Open, besiegte im Final Brian Baker und feierte seinen ersten grossen Erfolg in Roland Garros.

Am 8. Juni 2003 gewann Stanislas Wawrinka die Junioren-French-Open, besiegte Brian Baker und feierte seinen ersten grossen Erfolg in Roland Garros. KEYSTONE

Sein erster ATP-Turniersieg

Seinen ersten ATP-Turniersieg feierte Stan Wawrinka 2006 bei den Croatia Open in Umag. Im Finale profitierte er von der Aufgabe seines Gegners Novak Djokovic beim Stand von 6:6 im ersten Satz.

Wawrinka im Spiel, während seinem ersten ATP-Titelgewinn bei den Croatia Open in Umag. Ein bedeutender Moment in seiner Karriere! KEYSTONE

«Fedrinka» gewinnen Olympia-Gold

Am 16. August 2008 gewinnt Stan Wawrinka im Doppel mit Roger Federer in Peking Olympiagold. «Fedrinka» schlagen im Endspiel die Schweden Simon Aspelin und Thomas Johansson 6:3, 6:4, 6:7, 6:3. Die Bilder des anschliessenden Jubels gehen um die Welt.

So jubelten «Fedrinka» über Olympia-Gold – und Federer erklärt anschliessend: «Stan war heute so heiss, ich wollte mich noch an ihm wärmen. Er hat fast gebrannt.» Bild: Keystone

Sein erster Grand-Slam-Titel

Der endgültige Durchbruch gelingt Wawrinka bei den Australian Open 2014. Auf dem Weg ins Endspiel räumt er etwa auch Titelverteidiger Novak Djokovic in einem Tennis-Drama aus dem Weg. In einem verrückten Final bezwingt «Stan the Man» Rafael Nadal mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 und holt überraschend seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Der Davis-Cup-Triumph

Ein knappes halbes Jahr nach dem ersten Major-Sieg schreibt Wawrinka an der Seite von Roger Federer erneut Tennis-Geschichte. In Lille gewinnt die Schweiz den Final gegen Frankreich dank eines überragenden Wawrinkas mit 3:1 und feiert den ersten Davis-Cup-Triumph überhaupt.

Das Schweizer Team jubelt über den Davis-Cup-Triumph 2014. Bild: KEYSTONE

Sein bestes Jahr

Im Juni 2015 verblüfft Wawrinka bei den French Open, wirft etwa im Viertelfinal Roger Federer raus und zwingt in einem hochklassigen Endspiel auch Novak Djokovic in die Knie. Der verdiente Lohn: der zweite Grand-Slam-Titel. Zudem gewinnt Wawrinka in diesem Jahr vier ATP-Titel und erreicht in der Weltrangliste Platz 3.

Stan Wawrinka feiert seinen Sieg bei den French Open 2015. Am 7. Juni 2015 besiegt er Novak Djokovic im Finale von Roland Garros und posiert stolz mit der Trophäe – ein Meilenstein in seiner Karriere. Bild: Keystone

Sein dritter Grand-Slam-Titel

Auch im Jahr 2016 reiht sich Wawrinka unter die Grand-Slam-Sieger. Bei den US Open weist er sämtliche Gegner in die Schranken, im Final muss auch Novak Djokovic dran glauben. Wawrinka holt sich dank des 6:7, 6:4, 7:5, 6:3-Sieges seinen dritten Titel an einem Grand Slam.

Seine Bilanz

In seiner Karriere bestritt Stan Wawrinka insgesamt 945 Spiele auf der ATP-Tour und feierte dabei 578 Siege – ein Beweis für seine Konstanz und Langlebigkeit im Profi-Tennis. Insgesamt gewann er bisher 16 ATP-Turniere. Seinen ersten Titel holte er 2006 in Umag, seinen bisher letzten 2017 in Genf.

Sein Preisgeld

Insgesamt erspielte Stan Wawrinka in seiner Karriere 37'415'891 US-Dollar an Preisgeld – aus Einzel- und Doppelturnieren kombiniert.

Auf dem Tennisplatz eine Legende, daneben ein cleverer Geschäftsmann. KEYSTONE

Sein Paradeschlag

Die einhändig geschlagene Rückhand von Stan Wawrinka geniesst bei den Tennis-Fans Kultstatus. Bei aller Ästhetik ist Wawrinkas Rückhand aber auch äussert effektiv – und stellt die Gegner reihenweise vor unlösbare Probleme. Aber schau selbst:

Seine Langlebigkeit

Trotz seiner 40 Jahre denkt Stan Wawrinka noch nicht ans Aufhören. Er bleibt auf der ATP-Tour aktiv und erhielt eine Wildcard für die Australian Open 2025. Solange er sich wettbewerbsfähig fühlt, will er weiterspielen. Was für eine Legende.