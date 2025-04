Roger Federer ist das grosse Vorbild von Carlos Alcaraz. Keystone

In einer neuen Dokumentation spricht Carlos Alcaraz offen über ein inspirierendes Gespräch mit Roger Federer. Die Schweizer Tennislegende hat dem spanischen Überflieger einen Rat fürs Leben gegeben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carlos Alcaraz erzählt in einer Doku von einem prägenden Gespräch mit Roger Federer, der ihm riet, das Leben als Tennisprofi zu geniessen und sich Auszeiten zu nehmen.

Federer betont die Wichtigkeit von Balance und Erholung im Spitzensport – Alcaraz bewundert den Schweizer für seine Gelassenheit und spielerische Eleganz.

Der junge Spanier musste das Masters in Madrid aufgrund einer Adduktorenverletzung auslassen, arbeitet aber auf ein Comeback bei den French Open hin. Mehr anzeigen

In der Doku «Carlos Alcaraz: Auf meine Art» erinnert sich der junge Spanier an eine Begegnung, bei der er Roger Federer fragte, wie dieser es geschafft habe, sich über so viele Jahre hinweg immer wieder zu motivieren. Die Antwort des Schweizers war ebenso schlicht wie bedeutungsvoll: Alcaraz soll die Reise als Tennisprofi in vollen Zügen geniessen – und dabei seinen Leidenschaften nachgehen.

Alcaraz, der Federer als sein grosses Vorbild sieht, schildert: «Ich habe ihn gefragt, was er getan hat, um sich Jahr für Jahr immer wieder zu motivieren.» Die Antwort des 20-fachen Grand-Slam-Champions sei eindrücklich gewesen: «Er sagte, man müsse die Reise geniessen. Spass an den Turnieren haben, egal wo man ist. Freunde finden, ins Kino gehen. Immer etwas Schönes erleben, egal, wo man gerade spielt.»

«Es ist wichtig, manchmal eine Pause zu machen»

Auch Federer selbst kommt in der Dokumentation zu Wort. Dabei betont er, wie essenziell bewusste Auszeiten vom Rampenlicht für die mentale Balance sind: «Das Leben als Tennisprofi ist ein schwieriger Balanceakt. Man will überall dabei sein, aber das geht nicht», erklärt er. Und weiter: «Es ist wichtig, manchmal eine Pause zu machen, um sich wieder auf die Bühne zu freuen, wenn man zurückkommt.»

Für Alcaraz ist Federer nicht nur wegen seiner beeindruckenden Erfolge ein Idol, sondern vor allem auch wegen seiner Spielweise: «Roger war einer der ersten, der diese unglaublichen Schläge gemacht hat – das Unmögliche möglich gemacht hat», sagt er bewundernd. «Jeder wollte ihn ein bisschen nachahmen. Und deshalb versuche ich auch heute noch, die Leute mit spektakulären Schlägen zu begeistern.»

Aktuell muss Alcaraz auf das ATP Masters in Madrid verzichten. Eine Adduktorenverletzung sowie Schmerzen im linken Fuss zwingen ihn zu einer Wettkampfpause. Sein Fokus liegt nun darauf, rechtzeitig für die French Open (25. Mai bis 8. Juni) wieder fit zu werden.

