  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

58 Grand-Slam-Turniere in Folge Dimitrovs beeindruckende Major-Serie reisst

SDA

12.8.2025 - 20:07

Eine in Wimbledon erlittene Brustmuskelverletzung ermöglicht es Grigor Dimitrov nicht, am US Open 2025 teilzunehmen
Eine in Wimbledon erlittene Brustmuskelverletzung ermöglicht es Grigor Dimitrov nicht, am US Open 2025 teilzunehmen
Keystone

Grigor Dimitrov muss seine Teilnahme am US Open verletzungsbedingt absagen. Damit reisst für den Bulgaren eine beeindruckende Serie: Seit 2011 hat er 58 Grand-Slam-Turniere in Folge bestritten.

Keystone-SDA

12.08.2025, 20:07

12.08.2025, 20:35

Nach einem in Wimbledon im Achtelfinal gegen den späteren Sieger Jannik Sinner erlittenen Teilriss des rechten Brustmuskels kommt für den 34-jährigen Dimitrov das vierte Major-Turnier des Jahres zu früh. Die einstiege Weltnummer 3 ist noch nicht bereit, am 24. August in New York sein Comeback zu geben.

Den Rekord hält Feliciano Lopez. Der Spanier bestritt zwischen 2002 und 2022 79 Grand-Slam-Turniere hintereinander, ehe er am French Open in der Qualifikation scheiterte.

So jubelte und weinte King Roger bei seinen 20 Grand-Slam-Siegen

So jubelte und weinte King Roger bei seinen 20 Grand-Slam-Siegen

Als erster Tennisspieler hat Roger Federer 20 Grand-Slam-Titel gewonnen: den ersten 2003 in Wimbledon, den letzten 2018 am Australian Open. 20 grosse Momente einer einmaligen Karriere.

15.09.2022

Meistgelesen

Frau verschwindet vor 10 Tagen an griechischem Strand, während Ehemann schläft
Donnarumma verkündet sein Aus bei PSG: «Ich bin enttäuscht und entmutigt»
Bub springt von 5-Meter-Sprungturm – Mann stirbt

Videos aus dem Ressort

GC-Trainer Scheiblehner: «Das war ein grossartiges Spiel von uns»

GC-Trainer Scheiblehner: «Das war ein grossartiges Spiel von uns»

12.08.2025

Laimer: «Wir mussten schauen, dass wir unsere Fitness kriegen»

Laimer: «Wir mussten schauen, dass wir unsere Fitness kriegen»

12.08.2025

GC – Bayern München 1:2

GC – Bayern München 1:2

Die Grasshoppers geben im Testspiel gegen Bayern München eine gute Figur ab, müssen sich am Ende aber knapp mit 1:2 geschlagen geben.

12.08.2025

GC-Trainer Scheiblehner: «Das war ein grossartiges Spiel von uns»

GC-Trainer Scheiblehner: «Das war ein grossartiges Spiel von uns»

Laimer: «Wir mussten schauen, dass wir unsere Fitness kriegen»

Laimer: «Wir mussten schauen, dass wir unsere Fitness kriegen»

GC – Bayern München 1:2

GC – Bayern München 1:2

Mehr Videos

Tennis-News

Ehemalige Weltnummer 1. Monica Seles machte Autoimmunerkrankung öffentlich

Ehemalige Weltnummer 1Monica Seles machte Autoimmunerkrankung öffentlich

Showkampf in China. Roger Federer kehrt im Oktober auf den Tennis-Court zurück

Showkampf in ChinaRoger Federer kehrt im Oktober auf den Tennis-Court zurück

Kudermetowa zu stark. Bencic scheitert in Cincinnati im Auftaktspiel

Kudermetowa zu starkBencic scheitert in Cincinnati im Auftaktspiel