Eine in Wimbledon erlittene Brustmuskelverletzung ermöglicht es Grigor Dimitrov nicht, am US Open 2025 teilzunehmen Keystone

Grigor Dimitrov muss seine Teilnahme am US Open verletzungsbedingt absagen. Damit reisst für den Bulgaren eine beeindruckende Serie: Seit 2011 hat er 58 Grand-Slam-Turniere in Folge bestritten.

Keystone-SDA SDA

Nach einem in Wimbledon im Achtelfinal gegen den späteren Sieger Jannik Sinner erlittenen Teilriss des rechten Brustmuskels kommt für den 34-jährigen Dimitrov das vierte Major-Turnier des Jahres zu früh. Die einstiege Weltnummer 3 ist noch nicht bereit, am 24. August in New York sein Comeback zu geben.

Den Rekord hält Feliciano Lopez. Der Spanier bestritt zwischen 2002 und 2022 79 Grand-Slam-Turniere hintereinander, ehe er am French Open in der Qualifikation scheiterte.