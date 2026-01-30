Novak Djokovic bekommt in Melbourne die Chance auf seinen 25. Grand-Slam-Titel. Keystone

Novak Djokovic steht erneut im Final der Australian Open. Nach seinem dramatischen Halbfinal-Sieg gegen Jannik Sinner richtet der Serbe den Blick nach vorne – und richtet eine klare Botschaft an seine Kritiker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Novak Djokovic besiegte Jannik Sinner im Melbourne-Halbfinal in einem intensiven Fünfsatz-Match und bezeichnete die Leistung als eine seiner besten der letzten Jahre.

Trotz Zweifeln an seiner Leistungsfähigkeit betonte der 38-Jährige seinen ungebrochenen Glauben an sich selbst und sieht Kritik als Motivation.

Im Finale der Australian Open trifft Djokovic auf Carlos Alcaraz, wobei seine Erfahrung mit zehn Titeln in Melbourne ein entscheidender Vorteil sein könnte. Mehr anzeigen

«Das war eine der besten Leistungen der letzten Jahre», sagt Djokovic nach dem intensiven Fünfsatz-Match gegen Sinner. «Jannik spielt in den letzten Jahren das beste Tennis seines Lebens, dazu hat er die letzten beiden Jahre hier gewonnen. Es geht nicht viel besser, das ist ein grosser Sieg und ich bin sehr froh.»

Mit 38 Jahren präsentiert sich Djokovic in Melbourne wieder in Topform. Trotz seines Alters blieb der Serbe auch in den vergangenen Saisons auf höchstem Niveau – doch oft verhinderten Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz den ganz grossen Coup und damit Grand-Slam-Titel Nummer 25. Entsprechend gab es Stimmen, die Djokovic einen solchen Erfolg auf Major-Stufe gegen die aktuelle Nummer 2 der Welt nicht mehr zutrauten.

«Ich habe nie aufgehört, an mich zu glauben. Da gibt es viele Leute, die an mir zweifeln. Ich sehe eine Menge Experten, die wollen, dass ich zurücktrete, oder die mich sogar schon abgeschrieben haben in den letzten Jahren», erklärte Djokovic und fügte an: «Ich will allen danken, denn sie geben mir Stärke, sie geben mir die Motivation, sie eines besseren zu belehren. Und genau das habe ich heute getan. Für mich ist das keine Überraschung, denn ich weiss, was ich imstande bin zu leisten.»

Im Final gegen Alcaraz

Diese Überzeugung will Djokovic auch am Sonntag unter Beweis stellen. Im Final von Melbourne (9.30 Uhr Schweizer Zeit) trifft er auf Carlos Alcaraz und geht erneut nicht als Favorit ins Match. Die Erfahrung spricht jedoch klar für den Serben: Zehn Titel bei den Australian Open und insgesamt 24 Grand-Slam-Siege stehen bereits zu Buche.

«Meine Vorbereitung ist wie immer. Ich habe gegen ihn im letzten Jahr gewonnen (3:1 im Viertelfinale, d.Red.). Schauen wir mal, wie frisch wir beide sind, auch er hatte ein grosses Spiel. Er ist natürlich viele Jahre jünger, deswegen ist es für ihn leichter zu regenerieren», sagt Djokovic mit Blick auf das Endspiel.

Schon vor dem Turnier äusserte sich Djokovic zu den Spekulationen um seinen Rücktritt