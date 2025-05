Novak Djokovic spricht an der Medienkonferenz in Genf über seine unbefriedigenden Resultate in diesem Jahr. Keystone

Novak Djokovic ist vor dem Geneva Open auf der Suche nach Selbstvertrauen. «Es ist keine ideale Situation», gibt der Serbe vor seiner Achtelfinalpartie zu, «aber meine Motivation ist immer noch da.»

Der ehemalige Weltranglistenerste, der seit dem Gewinn der olympischen Goldmedaille in Paris im letzten August seinem 100. ATP-Titel nachjagt, erlebt eine bislang komplizierte Saison: Zwölf Siege bei sieben Niederlagen, ein einziger Final, der in Miami gegen Jakub Mensik verloren ging, und das Ausscheiden in den Halbfinals des Australian Open.

Der Champion von 24-Grand-Slam-Turnieren, darunter drei French Open, hat in diesem Jahr auf Sand noch kein Spiel gewonnen. In Monte Carlo und Madrid scheiterte Djokovic bei erster Gelegenheit, in Rom verzichtete er auf einen Start.

«Das ist ein neues Kapitel meiner Karriere, in dem ich versuche zu navigieren. Ich bin nicht wirklich an diese Umstände gewöhnt, mit Niederlagen, die sich schon in den ersten Runden aneinanderreihen», gab Djokovic zu, der am Donnerstag seinen 38. Geburtstag feiert. «Auch wenn ich wusste, dass das irgendwann passieren würde»,

«Ich will noch mehr Trophäen»

«Ich bin stolz auf alles, was ich in meiner Karriere erreicht habe, aber ich habe immer noch den Wunsch, alles zu tun, um mein bestes Niveau zu erreichen, damit ich Grand-Slam-Turniere gewinnen und die besten Spieler der Welt schlagen kann», fuhr er fort.

«Deshalb bin ich hier. Ich will mehr Trophäen, ich will meine Form im Hinblick auf das French Open aufbauen», erklärte Djokovic, der am Mittwoch im Achtelfinal auf den Ungar Marton Fucsovics (ATP 134), den Sieger des Geneva Open 2018, treffen wird.

«Meine Motivation ist immer noch da, aber es ist eine Übergangszeit, in der ich verstehen muss, wie mein Körper reagiert, in der ich besser mit den Umständen umgehen muss. Mit der Idee, vor allem bei den Grand Slams erfolgreich zu sein, auch wenn ich überall, wo ich spiele, glänzen möchte. Die Majors sind das Höchste in unserem Sport», rief Djokovic in Erinnerung. Die kommenden Wochen und Monate könnten entscheidend für sein Streben nach dem 100. ATP-Titel und der 25. Grand-Slam-Trophäe sein.

Ein Match nach dem anderen

In Genf hofft der Serbe vor allem, dass er wie im letzten Jahr, als er zwei Spiele gewann, bevor er im Halbfinal an Tomas Machac scheiterte, eine Reihe von Matches gewinnen kann: «Ich hoffe, dass ich hier mehr als ein Spiel bestreiten kann, um besser ins French Open starten zu können, das wichtigste Turnier auf Sand.» Es ist wahrscheinlich auch das Grand-Slam-Turnier, bei dem seine Chancen auf einen Triumph am realistischsten sind.