Djokovic krümmt sich nach seiner Chinesisch-Einlage vor Lachen

Djokovic sorgt mit Chinesisch-Einlage für kollektives Gelächter Nach dem Sieg gegen Qinwen Zheng und Zhizhen Zhang zusammen mit Olga Danilovic beim United Cup in Australien hat Novak Djokovic seine chinesischen Fans mit Neujahrsgrüssen in ihrer Sprache gegrüsst. 02.01.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Novak Djokovic spielt derzeit für Serbien am United Cup.

Nach dem Sieg gegen China verblüfft er an der Pressekonferenz mit einer Chinesisch-Einlage alle Anwesenden und krümmt sich selbst vor Lachen.

Inzwischen steht Serbien als Viertelfinalist fest. Allerdings macht Djokovic das rechte Handgelenkt Probleme, weshalb er am Dienstag fürs Mixed-Doppel passen musste. Mehr anzeigen

An der Pressekonferenz nach dem Sieg über China erinnert eine Journalistin Novak Djokovic daran, dass er eine grosse Fangemeinschaft in China habe, die jetzt aber wohl ein bisschen verärgert sei. Wie wäre es, wenn Sie Chinesisch sprechen, um sie glücklich zu machen, fordert sie den Serben heraus. Djokovic zögert nicht und sagt auf Chinesisch: «Frohes neues Jahr. Wie geht es Ihnen? Danke an alle, die mich unterstützt haben, ihr seid meine guten Freunde.»

Da wir der chinesischen Sprache nicht mächtig sind, müssen wir uns bei der Übersetzung auf andere Quellen und eine Prise künstliche Intelligenz verlassen. Lustig anzusehen ist das Video aber ohnehin, denn wie sich Djokovic vor Lachen krümmt und seine Mitspielerin Olga Danilovic ungläubig aus der Wäsche schaut, einfach unbezahlbar.

Gut gelaunt war Djokovic zu diesem Zeitpunkt ohnehin, kurz zuvor feierte er mit seinem serbischen Team und dem Fans im Stadion den Jahreswechsel.

Inzwischen steht Serbien bereits am United Cup bereits in den Viertelfinals und trifft dort in der Nacht auf Donnerstag auf Gastgeber Australien. Das Team um Superstar Novak Djokovic gewann am Dienstag nach dem Sieg über China auch den zweiten Ländervergleich gegen Tschechien 2:1 und setzte sich in der Gruppe E durch.

Djokovic steuerte seinen Teil zur erfolgreichen Qualifikation mit einem Sieg gegen Jiri Lehecka bei. Beim 6:1, 6:7 (3:7), 6:1 musste die Weltnummer 1 nach dem verlorenen zweiten Satz eine medizinische Auszeit nehmen, um sein rechtes Handgelenk behandeln zu lassen. Aufgrund dessen verzichtete Djokovic anschliessend auf das gemischte Doppel.