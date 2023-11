Djokovic legt sich mit den Fans an: «Haltet die Klappe und seid ruhig»

Djokovic legt sich mit den britischen Fans an: «Haltet die Klappe» 24.11.2023

Nur wenige Tage nach seinem Triumph bei den ATP-Finals peilt Novak Djokovic mit Serbien den Davis-Cup-Triumph an. Den Viertelfinal überstehen die Serben souverän – doch Djokovic legt sich mit den gegnerischen Fans an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Novak Djokovic jagt schon den nächsten Triumph. Eine Woche nach dem Sieg bei den ATP-Finals will er mit Serbien in Malaga den Davis-Cup-Titel holen.

Im Viertelfinal weisen die Serben Grossbritannien in die Schranken. Novak Djokovic legt sich dabei aber mehrfach mit den gegnerischen Anhängern an.

Nachdem er die Fans bereits auf dem Platz konfrontiert, sagt er an der Pressekonferenz: «Das ganze Spiel über gab es Respektlosigkeiten.» Mehr anzeigen

Nach Turin ist vor Malaga: Novak Djokovic will in der Woche nach seinem Sieg bei den ATP-Finals den nächsten Meilenstein in seiner Karriere erreichen. Mit Serbien winkt der amtierenden Weltnummer 1 die Chance, persönlich zum zweiten Mal den Davis Cup zu gewinnen. Und der Auftakt gegen Grossbritannien glückt Djokovic und Co. nach Wunsch.

Dank zwei Siegen in den beiden Einzelpartien steht Serbiens Halbfinal-Vorstoss schon vor dem Doppel fest. Erst schlägt Miomir Kecmanović den 21-jährigen Jack Draper, anschliessend weist Novak Djokovic Cameron Norrie mit 6:4 und 6:4 in die Schranken. Trotz des klaren Verdikts geht es während und nach der Begegnung aber hitzig zu und her.

«Sie haben versucht, mich über das ganze Spiel zu ärgern»

Grund dafür sind Provokationen zwischen den britischen Fans und Serbiens Ausnahmekönner. Djokovic reagiert schon während seiner Partie auf Zwischenrufe und ähnliches, jubelt immer wieder in Richtung der unruhigen gegnerischen Anhänger, verteilt Küsschen und legt nach gewonnenen Punkte die Hand an sein Ohr.

«Das ganze Spiel über gab es Respektlosigkeiten», erklärt der 36-Jährige nach dem verwandelten Matchball seine unmissverständlichen Gesten. «Aber darauf muss ich vorbereitet sein. Im Davis Cup ist es normal, dass die Fans manchmal über die Stränge schlagen. Im Eifer des Gefechts reagiert man auch und zeigt, dass man diese Art von Verhalten nicht zulässt.»

Genau wie es Djokovic gegen Grossbritannien tut. «Sie können machen, was sie wollen, aber ich werde darauf reagieren, und so ist es geschehen», sagt der Serbe, der selbst bei seiner Siegesrede nicht wie gewünscht zu Wort kommt: «Sie haben absichtlich angefangen zu trommeln, damit ich nicht rede. Sie haben versucht, mich über das ganze Spiel zu ärgern. Und am Ende hatten wir eine kurze Unterhaltung.»

Grossbritanniens Captain sieht es anders

Was Djokovic anspricht: Im gestörten Siegerinterview wendet er sich mit giftigen Worten direkt an die Fans: «Lernt, Spieler zu respektieren, lernt, Menschen zu respektieren, haltet die Klappe, seid ruhig.»

Credit to Djokovic here for rightfully putting these British fans in their place for being rude and drowning out his post match interview by playing drums. pic.twitter.com/ldnYym8gQr — Vansh (@vanshv2k) November 24, 2023

Leon Smith, Captain der Briten, nimmt die Atmosphäre derweil anders wahr als Djokovic. «Wenn es flach und tot ist und niemand klatscht, keine Musik ertönt, ist es ziemlich langweilig. Das ist eines der guten Dinge am Davis Cup», sagt Smith. «Ob es ein bisschen zu laut ist, ob es Kommentare gab und so? Ich konnte ein paar hören, aber ich glaube nicht, dass es so schlimm war. Ich fände es schade, wenn es leiser wäre, denn es gibt schon genug leises Tennis.»

Im Halbfinal treffen Novak Djokovic und Serbien am Samstag auf das von Jannik Sinner angeführte italienische Team. Auf leises Tennis dürfen sich die Spieler wohl erneut nicht einstellen. Für Djokovic ist das ja aber kein Problem, wie er am Donnerstag nicht zum ersten Mal eindrücklich unter Beweis stellt.