Novak Djokovic kommt in New York immer besser in Fahrt. Keystone

Novak Djokovic (ATP 7) steht zum 14. Mal in den Viertelfinals der US Open. Die Fakten des 9. Turniersieges.

Djokovic gestand dem deutschen Qualifikanten Jan-Lennard Struff (ATP 144) bloss acht Games zu und siegte 6:3, 6:3, 6:2. Der 38-jährige Serbe zeigte seine mit Abstand beste Leistung des Turniers, vor allem beim Aufschlag. «Die Art und Weise, wie ich heute Abend (Sonntag) gespielt habe, ermutigt mich und stimmt mich positiv», sagte der Sieger von 24 Grand-Slam-Turnieren. Nächster Gegner ist der Einheimische Taylor Fritz (ATP 4), der Finalist des vergangenen Jahres, der dem Tschechen Tomas Machac (ATP 22) beim 6:4, 6:3, 6:3 ebenfalls keine Chance liess.

Sabalenka diesmal souverän

Im Frauen-Tableau gab sich die topgesetzte Titelverteidigern Aryna Sabalenka gegen die Spanierin Cristina Bucsa (WTA 95) keine Blösse. Nachdem die Belarussin in den ersten drei Partien jeweils einen Satz mit Hängen und Würgen für sich entschieden hatte, gewann sie dieses Mal souverän 6:4, 6:1. «Ich fühle, dass ich von Spiel zu Spiel besser spiele und hoffe, dass das so bleibt», sagte Sabalenka. Im Viertelfinal trifft sie auf die Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 60), welche die Kasachin Elena Rybakina (WTA 10) 6:4, 5:7, 6:2 bezwang.