  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Struff chancenlos Djokovic steht nach starkem Auftritt im US-Open-Viertelfinal

SDA

1.9.2025 - 06:45

Novak Djokovic kommt in New York immer besser in Fahrt.
Novak Djokovic kommt in New York immer besser in Fahrt.
Keystone

Novak Djokovic (ATP 7) steht zum 14. Mal in den Viertelfinals der US Open. Die Fakten des 9. Turniersieges.

Keystone-SDA

01.09.2025, 06:45

01.09.2025, 07:21

Djokovic gestand dem deutschen Qualifikanten Jan-Lennard Struff (ATP 144) bloss acht Games zu und siegte 6:3, 6:3, 6:2. Der 38-jährige Serbe zeigte seine mit Abstand beste Leistung des Turniers, vor allem beim Aufschlag. «Die Art und Weise, wie ich heute Abend (Sonntag) gespielt habe, ermutigt mich und stimmt mich positiv», sagte der Sieger von 24 Grand-Slam-Turnieren. Nächster Gegner ist der Einheimische Taylor Fritz (ATP 4), der Finalist des vergangenen Jahres, der dem Tschechen Tomas Machac (ATP 22) beim 6:4, 6:3, 6:3 ebenfalls keine Chance liess.

Sabalenka diesmal souverän

Im Frauen-Tableau gab sich die topgesetzte Titelverteidigern Aryna Sabalenka gegen die Spanierin Cristina Bucsa (WTA 95) keine Blösse. Nachdem die Belarussin in den ersten drei Partien jeweils einen Satz mit Hängen und Würgen für sich entschieden hatte, gewann sie dieses Mal souverän 6:4, 6:1. «Ich fühle, dass ich von Spiel zu Spiel besser spiele und hoffe, dass das so bleibt», sagte Sabalenka. Im Viertelfinal trifft sie auf die Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 60), welche die Kasachin Elena Rybakina (WTA 10) 6:4, 5:7, 6:2 bezwang.

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Martina Hingis verrät im Interview mit blue Sport, wie sie ihre Tochter auf dem Tennisplatz fördert.

30.06.2025

Meistgelesen

Diese 7 Änderungen im September musst du kennen
Wie aus dem Teamplayer Armon Orlik ein König wurde
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Corona-Pandemie

Videos aus dem Ressort

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

LALIGA | 3. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

31.08.2025

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Rayo Vallecano - Barcelona 1:1

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

US Open. Alcaraz weiter ohne Satzverlust

US OpenAlcaraz weiter ohne Satzverlust

400'000 Dollar – bis jetzt. Riedi an US Open fürs Leiden mit Mega-Preisgeld belohnt

400'000 Dollar – bis jetztRiedi an US Open fürs Leiden mit Mega-Preisgeld belohnt

Gegner muss aufgeben. Riedi steht sensationell im Achtelfinal der US Open

Gegner muss aufgebenRiedi steht sensationell im Achtelfinal der US Open