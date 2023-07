Djokovic muss wegen seines Ausrasters Strafgeld bezahlen

Seniordiver Die Strafe finde ich gerecht. Jeder der im Sport seine Gefühle nicht beherrschen kann, soll dafür büßen. Vielleicht kommt das Bussgeld ja den Ballungs zugute

Betty151 Etwas mehr Selbstdisziplin sollte man eigentlich von einem Weltklassespieler erwarten. Das wirft wieder mal ein schlechtes Licht auf alle Serben. Die Strafe ist angebracht, nur so wird er sich vielleicht bei der nächsten Niederlage zusammenreissen und die kommt bestimmt irgendwann, er wird ja auch nicht jünger.

Stefan NUR 7000 Fr. zu wenig was Tennisspieler verdienen

chfb Spieler die den Schläger während des Spiels zerstören sollten disqualifiziert werden

Philosopherking Djokovic sollte viel härter bestraft werden! Die ständig inszenierten Psychospiele mit verzögertem Aufschlag den Gegner zu zermürben und den Rhytmus zu brechen, wurden nur mündlich verwarnt. Und dann das Racket smashen und das vor seinen Kindern.. und der Welt ...und dann heucheln und losweinen..I love my son and all of you... Eine Sperre und ein Ausschluss für das nächste Wimbledon Turnier wäre das mindeste gewesen!

Teupluppu72 Also ich würde den von Djokovic leicht beschädigten Pfahl versteigern. Das bringt bestimmt mehr Geld.

Energise-Frog Fair verlieren ist eine Herausforderung. Novak Djokovic soll sich etwas besinnen

vschindler Finde es richtig man sollte sich auch beherrschen können die gegen ihn verloren haben haben es auch können!!!

Colorless-Ratificati Lächerliche Strafe für kindisches Verhalten einer Person, die Vorbild sein möchte

Werner13 Du willst von Allen geliebt werden, bist sehr schnell Beleidigt im Notfall machst Du alle Unfairen Sachen damit Du noch gewinnen kannst. Sicherlich baut sich Frust auf aber von einem Klassen Spieler würde ich etwas anderes erwarten. Zum grossen Glück hat er verloren und zwar nicht nur das Spiel sondern auch noch ein bisschen Ansehen. Und eine so riesen grosse Busse, Novak wird sich für den Weiterflug sicherlich einen Sponsor suchen müssen. Das ganze nur LÄCHERLICH

Hauldotasch98 Wo ist das Problem? Anstelle einer lächerlichen Geldstrafe, sollte er mit dem zertrümmerten Racket weiterspielen müssen. So wird er es bestimmt kapieren.

Mirjam Bestrafung richtig! Auch eine Diva untersteht denselben Gesetzen wie Normalos. Und den Toilettengang MIT Tasche hätte ich ihm auch gleich verboten. Wer weiss schon was dort drin war.

Nunnioppa17 Lächerlich...das bisschen Geld. Tut überhaupt nicht weh.

Aguirre Nunnioppa17 Da müsste man noch 3 Nullen dranstellen, damit das im Nole-Konto sichtbar wird.

Gunar Nun ja, die Höhe des Busgeldes zeigt, wie unbeholfen man mit solchen Eskapaden umgeht. Bisshemmung ist noch milde ausgedrückt! Sein Sohn hat diese Aktion gesehen und auch noch andere Teenies ... Die Krönung folgt am Schluss. Er wird emotional und vergiesst ein paar Kroko-Tränchen. Ich habe für den Ärger Verständnnis. Aber für die Art und Weise wie er damit umgeht in einem so exponierten Moment, ... ein NO GO!