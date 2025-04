Wieder eine Enttäuschung: Novak Djokovic geht in Monte Carlo als Verlierer vom Platz KEYSTONE

Nach dem topgesetzten Alexander Zverev scheitert beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo auch Novak Djokovic gleich in seinem Auftaktspiel. Der Serbe unterliegt dem ungesetzten Alejandro Tabilo.

Seit seinem Olympiasieg im August des letzten Jahres rennt Novak Djokovic vergebens seinem 100. Turniersieg hinterher. Der Grand-Slam-Rekordsieger muss noch weiter warten, als dritter Spieler nach Jimmy Connors (109 Titel) und Roger Federer (103) in diesen illustren Kreis vorzustossen. Beim Auftakt zur Sandsaison blieb Djokovic gegen den Chilenen Alejandro Tabilo (ATP 32) mit 3:6, 4:6 chancenlos.

Während der Weltranglistenerste Jannik Sinner seine dreimonatige Dopingsperre absitzt, tun sich seine Verfolger äusserst schwer, am Thron des Südtirolers zu rütteln. Einen Tag vor Djokovic hatte im Fürstentum Monaco auch Alexander Zverev nach einem Freilos bereits in der 2. Runde verloren. Immerhin schaffte es die Weltnummer 3 Carlos Alcaraz nach einem Fehlstart in die Achtelfinals. Der letztjährige Sieger des French Open setzte sich 3:6, 6:0, 6:1 gegen den Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 22) durch.

