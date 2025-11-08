  1. Privatkunden
Ältester Turniersieger Djokovic feiert Triumph für die Geschichtsbücher und erklärt danach Forfait für die ATP Finals

SDA

8.11.2025 - 20:31

Grosse Erlösung bei Novak Djokovic nach dem verwerteten Matchball zum Turniersieg in Athen
Grosse Erlösung bei Novak Djokovic nach dem verwerteten Matchball zum Turniersieg in Athen
Keystone

Der Weltranglisten-Fünfte Novak Djokovic sichert sich einen weiteren Rekord.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

08.11.2025, 20:31

08.11.2025, 20:58

Der topgesetzte Serbe bezwang in Athen im Final den Italiener Lorenzo Musetti (ATP 9) 4:6, 6:3, 6:4 und ist mit 38 Jahren und 170 Tagen der älteste Turniersieger überhaupt auf der ATP Tour.

Djokovic löste Gaël Monfils ab; der Franzose hatte im Januar in Auckland im Alter von 38 Jahren und 132 Tagen triumphiert. Derweil verpasste es Musetti aufgrund der Niederlage, sich das Ticket für ATP Finals von kommender Woche in Turin zu sichern. Mit einem Sieg hätte er den Kanadier Felix Auger-Aliassime vom 8. Platz verdrängt. Dieser verzichtete wegen Knieproblemen auf das Turnier in Metz.

Djokovic musste sich den 101. ATP-Titel und den neunten Sieg im zehnten Duell gegen Musetti hart erkämpfen. Im entscheidenden dritten Satz gab er zweimal einen Breakvorsprung preis, nach dem 6:5 liess er dann aber bei eigenem Aufschlag nichts mehr anbrennen. Die Partie dauerte gut drei Stunden. Das Turnier in Athen wurde von Djokovics Bruder Djordje organisiert.

Djokovic erklärt Forfait für die ATP Finals

Nach seinem Sieg schreibt Djokovic in seiner Instagram-Story, dass er aufgrund einer wiederkehrenden Verletzung nicht an den ATP Finals teilnehmen wird. Djokovic entschuldigt sich bei den Fans und wünscht allen Spielern ein grossartiges Turnier. Er könne es kaum erwarten, bald wieder auf dem Platz zu stehen.

Auf Instagram erklärt Djokovic, dass er die ATP Finals auslässt.
Auf Instagram erklärt Djokovic, dass er die ATP Finals auslässt.
instagram.com/stories/djokernole

