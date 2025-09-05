Es ist ein Gigantenduell, das an diesem Nachmittag in New York ansteht. Novak Djokovic trifft auf den 16 Jahre jüngeren Carlos Alcaraz. Es ist das neunte Duell zwischen den beiden, fünf von den bisherigen acht konnte der Serbe für sich entscheiden. Zuletzt trafen die beiden im Viertelfinale der Australian Open aufeinander. Da setzte sich Djokovic in vier Sätzen durch.

Dass es auch heute über mindestens vier Sätze gehen wird, dafür stehen die Zeichen gut. Die beiden sind gut in Form und spielen bisher an den US Open starkes Tennis. Djokovic musste bisher drei Sätze abgeben, schien aber nie wirklich in Gefahr. Der fehlende Spielrythmus ist jetzt auch wieder aufgeholt. Dies, nachdem Djokovic seit Wimbledon keinen Ernstkampf mehr bestritten hatte.

Alcaraz hat im Vergleich zu seinem heutigen Kontrahenten noch keinen Satz abgegeben. Seine Gegner waren bisher auch nicht so hoch einzuschätzen, wie diejenige des Serben. Dieser musste im Viertelfinale nämlich gegen die Weltnummer 4 Taylor Fritz ran und gewann in vier Sätzen.