Gigantenduell im Ticker Alcaraz schafft im ersten Aufschlagspiel das Break

Andreas Lunghi

5.9.2025

Alte gegen neue Generation – oder Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz. In den Halbfinals der US Open kommt es zum Gigantenduell zwischen den beiden. Wer zieht in den Final ein? Hier bist du live dabei!

Redaktion blue Sport

05.09.2025, 20:55

05.09.2025, 21:31

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • Djokovic vs. Alcaraz 0:2*

    Alcaraz bestätigt das Break

    Der Spanier, der im bisherigen Turnierverlauf nur einmal das Aufschlagspiel abgeben musste, bestätigt das Break und führt mit 2:0.

  • Djokovic vs. Alcaraz 0:1*

    Die Partie läuft!

    Djokovic beginnt mit dem Aufschlagspiel und er erwischt einen Fehlstart. Es schleichen sich zu viele Fehler ein und Alcaraz nutzt diese aus für das erste Break. 

  • Die Spieler stehen auf dem Platz

    Djokovic und Alcaraz laufen in die Arena und werden vom Publikum gefeiert. Der Spanier gewinnt den Münzwurf und entscheidet sich, zuerst zu retournieren. In wenigen Augenblicken geht es los!

    Die Arena ist für dieses Gigantenduell gut gefüllt.
    blue News Leser

  • Die Ausgangslage

    Es ist ein Gigantenduell, das an diesem Nachmittag in New York ansteht. Novak Djokovic trifft auf den 16 Jahre jüngeren Carlos Alcaraz. Es ist das neunte Duell zwischen den beiden, fünf von den bisherigen acht konnte der Serbe für sich entscheiden. Zuletzt trafen die beiden im Viertelfinale der Australian Open aufeinander. Da setzte sich Djokovic in vier Sätzen durch.

    Dass es auch heute über mindestens vier Sätze gehen wird, dafür stehen die Zeichen gut. Die beiden sind gut in Form und spielen bisher an den US Open starkes Tennis. Djokovic musste bisher drei Sätze abgeben, schien aber nie wirklich in Gefahr. Der fehlende Spielrythmus ist jetzt auch wieder aufgeholt. Dies, nachdem Djokovic seit Wimbledon keinen Ernstkampf mehr bestritten hatte.

    Alcaraz hat im Vergleich zu seinem heutigen Kontrahenten noch keinen Satz abgegeben. Seine Gegner waren bisher auch nicht so hoch einzuschätzen, wie diejenige des Serben. Dieser musste im Viertelfinale nämlich gegen die Weltnummer 4 Taylor Fritz ran und gewann in vier Sätzen.

    • Mehr anzeigen

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Hingis: «Das Schönste ist meiner Tochter Tennis beibringen zu können»

Martina Hingis verrät im Interview mit blue Sport, wie sie ihre Tochter auf dem Tennisplatz fördert.

30.06.2025

Akanji und Embolo lassen die Schweiz jubeln
Trump gab Befehl für geheime Mission in Nordkorea – sie endete im Desaster
US-Handelsminister wettert gegen die Schweiz – während Parmelin-Besuch in Washington
Curdin Orlik: «Dann sagte meine Mutter: ‹Gell, du bist schwul›»
Papa Xhaka: «Ich wurde verhaftet und gefoltert»

«Duell der Geschlechter». Nick Kyrgios tritt gegen Aryna Sabalenka an

«Duell der Geschlechter»Nick Kyrgios tritt gegen Aryna Sabalenka an

«Jetzt habe ich einen neuen Gegner». Tennis-Ikone Björn Borg macht Krebserkrankung öffentlich

«Jetzt habe ich einen neuen Gegner»Tennis-Ikone Björn Borg macht Krebserkrankung öffentlich

«Muss auf meinen Körper hören». Riedi fehlt dem Schweizer Davis-Cup-Team gegen Indien

«Muss auf meinen Körper hören»Riedi fehlt dem Schweizer Davis-Cup-Team gegen Indien

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Das Buch «Mensch Fussballstar – Tabus, Depression, Terror, Tod und grosse Gefühle: Was die gefeierten Helden neben dem Platz erleben» von blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni erschien am 18. August. Böni erzählt, wie es dazu kam.

03.09.2025

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Verhaftet, gefoltert, gedemütigt. Das neue Buch «Mensch Fussballstar» von Andreas Böni erzählt unter anderem die Familiengeschichte von Granit Xhaka.

04.09.2025

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Der kosovarische Nationalspieler und ehemalige FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu über den Kosovo, die Schweiz und den Fall Leon Avdullahu

04.09.2025

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Mehr Videos