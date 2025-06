Vor dem Spiel

Djokovic hat schwierige Monate hinter sich, scheint langsam aber in Fahrt zu kommen. Der 38 Jahre alte Serbe ist in diesem Jahr in Paris noch ohne Satzverlust. Doch auch Zverev wusste in der französischen Hauptstadt bislang zu überzeugen. Im vergangenen Jahr stand Zverev in Paris im Endspiel, wo er sich in fünf Sätzen dem Spanier Carlos Alcaraz geschlagen geben musste.