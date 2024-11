Novak Djokovic während eines Medical Timeouts vor drei Wochen in Schanghai. Keystone

Novak Djokovic nimmt nicht an den ATP Finals in Turin teil. Der 37-jährige Serbe sagt verletzungsbedingt ab.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die ATP Finals mitte November in Turin finden ohne Novak Djokovic statt.

Der Serbe sieht verletzungsbedingt von einer Teilnahme ab. Mehr anzeigen

Via Instagram teilte Djokovic mit, dass er mit einer (nicht näher definierten) Verletzung kämpft, die seine 17. Teilnahme am Turnier der besten acht Spieler der Welt verhindert. Damit finden die ATP Finals ohne den Titelverteidiger statt, der das Turnier am Ende der Saison insgesamt sieben Mal und damit so oft wie kein anderer Spieler gewinnen konnte. Roger Federer kam auf sechs Erfolge.

Djokovic, derzeit Sechster der Jahreswertung, hatte bereits im Oktober seine Teilnahme am Master-1000-Turnier in Paris-Bercy abgesagt. Gründe nannte er damals nicht.

