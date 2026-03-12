  1. Privatkunden
ATP 1000 in Indian Wales Djokovic scheitert im Achtelfinal an Draper

SDA

12.3.2026 - 06:20

In Indian Wells, Kalifoniren, wird die fehlbare Zuschauer*in sl^hliess exportiert
In Indian Wells, Kalifoniren, wird die fehlbare Zuschauer*in sl^hliess exportiert
KEYSTONE

Für Novak Djokovic (ATP 3) ist das ATP-1000-Turnier in Indian Wells in den Achtelfinals zu Ende. Der Serbe verliert gegen den Briten Jack Draper (ATP 14) 4:6, 6:4, 6:7 (5:7).

Keystone-SDA

12.03.2026, 06:20

12.03.2026, 06:55

Der 38-Jährige, der im Januar noch Finalist des Australian Open war, musste sich nach einem intensiven Match seinem 14 Jahre jüngeren Gegner nach 2 Stunden und 35 Minuten geschlagen geben. Djokovic, der das Turnier in der kalifornischen Wüste fünfmal gewonnen hat, wartet dort seit 2016 auf einen weiteren Titel und hat seither auch die Viertelfinals nicht mehr erreicht.

Ganz anders Draper: Der Brite feierte mit dem Sieg des Masters im vergangenen Jahr seinen bislang grössten Erfolg und meldet auch diesmal Titelambitionen an. Dabei ist er erst kürzlich auf die Tour zurückgekehrt, nachdem ihn eine Armverletzung zu einer gut halbjährigen Pause gezwungen hatte.

In den Viertelfinals trifft Draper auf den Russen Daniil Medwedew. Dieser setzte sich gegen den Amerikaner Alex Michelsen 6:2, 6:4 durch.

Wettschulden sind Ehrenschulden. Dieser Satz gilt auch bei Marcel Reif. Nach einer verlorenen Wette mit Roman Kilchsperger kommt Reif im Bodö/Glimt-Pullover ins blue Sport Studio.

