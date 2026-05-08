  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Comeback missglückt Novak Djokovic scheitert in Rom gleich zum Auftakt

SDA

8.5.2026 - 20:20

Novak Djokovic scheitert in Rom am 18 Jahre jüngeren Qualifikanten Dino Prizmic.
Novak Djokovic scheitert in Rom am 18 Jahre jüngeren Qualifikanten Dino Prizmic.
Bild: Keystone

Novak Djokovic missglückt sein verspäteter Einstieg in die Sandsaison. Beim ATP-1000-Turnier in Rom scheitert er nach einem Freilos gleich in der 2. Runde.

Keystone-SDA

08.05.2026, 20:20

08.05.2026, 20:23

Seit der Achtelfinalniederlage gegen Jack Draper Anfang März in Indian Wells hatte Novak Djokovic pausieren und mit Miami, Monte Carlo und Madrid gleich drei Masters-1000-Turniere auslassen müssen. Nun war sein Saisondebüt auf Sand ein kurzes.

Der 38-jährige Serbe unterlag nach gutem Start dem 18 Jahre jüngeren Qualifikanten Dino Prizmic (ATP 79) aus Kroatien 6:2, 2:6, 4:6. Der 24-fache Grand-Slam-Champion und Finalist des letzten Australian Open wird so mit sehr wenig Spielpraxis ins French Open steigen, das in knapp zwei Wochen ansteht.

Vorstellbar ist, dass er wie in den letzten Jahren noch beim Geneva Open in Genf, wo er letztes Jahr seinen 100. ATP-Titel gewann, Selbstvertrauen holen will.

Meistgelesen

Firmen-Boss verschenkt 240 Millionen an Belegschaft − unter einer Bedingung
Fernduell mit Vaduz: Aarau liefert gegen Nyon Spektakel
Jetzt gerät die Mittelschicht finanziell unter Druck – ab diesem Lohn gehörst du dazu
Trumps Feldzug gegen Schweizer Pharmaindustrie fordert erstes Opfer
Bonnie Tyler kämpft nach Not-OP am Darm im künstlichen Koma

Videos aus dem Ressort

Schwing-Star Lüscher lässt tief blicken

Schwing-Star Lüscher lässt tief blicken

Sinisha Lüscher zählt zur neuen Generation an der Spitze des Schwingsports. Sein Weg dorthin war kein gradeliniger – er führte über Ausgrenzungen und einen unerschütterlichen Willen.

28.04.2026

Freiburger Ekstase: Party und Platzsturm nach Finaleinzug

Freiburger Ekstase: Party und Platzsturm nach Finaleinzug

08.05.2026

Manzambi: «Sehr schön, dass ich einen Final erleben darf»

Manzambi: «Sehr schön, dass ich einen Final erleben darf»

08.05.2026

Schwing-Star Lüscher lässt tief blicken

Schwing-Star Lüscher lässt tief blicken

Freiburger Ekstase: Party und Platzsturm nach Finaleinzug

Freiburger Ekstase: Party und Platzsturm nach Finaleinzug

Manzambi: «Sehr schön, dass ich einen Final erleben darf»

Manzambi: «Sehr schön, dass ich einen Final erleben darf»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nach grossem Kampf. Waltert verpasst in Rom Prestigesieg

Nach grossem KampfWaltert verpasst in Rom Prestigesieg

Starke Qualifikantin. Simona Waltert setzt in Rom ein Ausrufezeichen

Starke QualifikantinSimona Waltert setzt in Rom ein Ausrufezeichen

WTA-Turnier in Rom. Klarer Start-Sieg für Viktorija Golubic

WTA-Turnier in RomKlarer Start-Sieg für Viktorija Golubic