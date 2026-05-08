Novak Djokovic scheitert in Rom am 18 Jahre jüngeren Qualifikanten Dino Prizmic. Bild: Keystone

Novak Djokovic missglückt sein verspäteter Einstieg in die Sandsaison. Beim ATP-1000-Turnier in Rom scheitert er nach einem Freilos gleich in der 2. Runde.

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Seit der Achtelfinalniederlage gegen Jack Draper Anfang März in Indian Wells hatte Novak Djokovic pausieren und mit Miami, Monte Carlo und Madrid gleich drei Masters-1000-Turniere auslassen müssen. Nun war sein Saisondebüt auf Sand ein kurzes.

Der 38-jährige Serbe unterlag nach gutem Start dem 18 Jahre jüngeren Qualifikanten Dino Prizmic (ATP 79) aus Kroatien 6:2, 2:6, 4:6. Der 24-fache Grand-Slam-Champion und Finalist des letzten Australian Open wird so mit sehr wenig Spielpraxis ins French Open steigen, das in knapp zwei Wochen ansteht.

Vorstellbar ist, dass er wie in den letzten Jahren noch beim Geneva Open in Genf, wo er letztes Jahr seinen 100. ATP-Titel gewann, Selbstvertrauen holen will.