  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich denke, sie kommt zurück» Djokovic befeuert Comeback-Gerüchte um Serena Williams

dpa

5.3.2026 - 18:00

Gute Freunde: Novak Djokovic und Serena Williams.
Gute Freunde: Novak Djokovic und Serena Williams.
Keystone

Serena Williams ist 44 Jahre alt, Mutter – und bald zurück auf dem Platz? Ein mögliches Comeback beschäftigt die Tennisszene seit Monaten. Jetzt macht Novak Djokovic den Fans Hoffnung.

DPA

05.03.2026, 18:00

Der 24-malige Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic glaubt fest an ein Comeback von Tennis-Ikone Serena Williams. «Ich denke, sie kommt zurück. Ich weiss es nicht. Ich habe nicht mit ihr gesprochen, aber ich vermute es. Das Gefühl ist, dass sie zurückkommt», sagte der 38 Jahre alte Serbe am Rande des Masters-Turniers in Indian Wells. 

«Wo und wie, Einzel oder Doppel, wissen wir nicht. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich es auch verheimlichen», ergänzte Djokovic. 

«Wir werden sehen, was passiert». Anzeichen für Comeback von Serena Williams verdichten sich

«Wir werden sehen, was passiert»Anzeichen für Comeback von Serena Williams verdichten sich

Williams hat in ihrer Karriere 23 Grand-Slam-Turniere gewonnen und ist für viele Fans die beste Tennisspielerin der Geschichte, auch wenn die Australierin Margaret Court einen Major-Titel mehr auf dem Konto hat. Williams hatte sich bei den US Open 2022 von der grossen Tennis-Bühne verabschiedet, knapp ein Jahr später bekam sie ihr zweites Kind.

Die 44-Jährige hatte im Januar auf die Frage nach einem Comeback geantwortet: «Das ist weder ein Ja noch ein Nein. Ich weiss es nicht, ich werde einfach abwarten, was passiert.»

Start bei US Open 2026?

Zuletzt war bekanntgeworden, dass die US-Amerikanerin von der zuständigen International Tennis Integrity Agency (ITIA) in den internationalen Dopingkontrollpool aufgenommen wurde. Ein Comeback von Williams bei einem offiziellen Turnier ist erst nach sechs Monaten im Testpool möglich, dies soll Medienberichten zufolge seit dem 22. Februar der Fall sein. 

«The Athletic» hatte spekuliert, dass eine Rückkehr von Williams für den Mixed-Wettbewerb bei den US Open in New York Ende August die wahrscheinlichste Option sei. Bei dem zweitägigen Wettbewerb werden Wildcards verteilt. Ihre Schwester Venus Williams ist sporadisch noch auf der Tennis-Tour aktiv. Djokovic hingegen brachte Wimbledon (ab Ende Juni) ins Gespräch.

Meistgelesen

So hat die Swiss die Crew für den Sonderflug zusammengestellt
In diesen 6 Filmen hassten sich die Stars – mussten aber Freunde oder Paare spielen
«Muss involviert sein»: Trump will bei neuer iranischer Führung mitreden
Das ist der spanische Anti-Trump, der sich allein gegen den US-Präsidenten stellt
Mit diesem Trick lockte Israel Chamenei und seine Minister in tödliche Falle

Videos aus dem Ressort

Von Curaçao bis Jordanien - Das sind die überraschendsten WM-Teilnehmer

Von Curaçao bis Jordanien - Das sind die überraschendsten WM-Teilnehmer

An der Fussball-WM 2026 sind einige Teams dabei, mit denen nicht unbedingt jeder gerechnet hat.

05.03.2026

Die Zahlen zum F1-Saisonauftakt - Norris könnte Historisches schaffen

Die Zahlen zum F1-Saisonauftakt - Norris könnte Historisches schaffen

Zahlen und Fakten zum GP von Melbourne

05.03.2026

Lugano – Sion 2:1

Lugano – Sion 2:1

Super League | 28. Runde | Saison 25/26

04.03.2026

Von Curaçao bis Jordanien - Das sind die überraschendsten WM-Teilnehmer

Von Curaçao bis Jordanien - Das sind die überraschendsten WM-Teilnehmer

Die Zahlen zum F1-Saisonauftakt - Norris könnte Historisches schaffen

Die Zahlen zum F1-Saisonauftakt - Norris könnte Historisches schaffen

Lugano – Sion 2:1

Lugano – Sion 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Billie Jean King Cup. Mit Bencic gegen Tschechien

Billie Jean King CupMit Bencic gegen Tschechien

ATP/WTA Indian Wells. Bencic sucht ihre Form von Anfang Jahr

ATP/WTA Indian WellsBencic sucht ihre Form von Anfang Jahr

Geneva Open. Wawrinka spielt noch einmal in Genf

Geneva OpenWawrinka spielt noch einmal in Genf