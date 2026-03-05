Gute Freunde: Novak Djokovic und Serena Williams. Keystone

Serena Williams ist 44 Jahre alt, Mutter – und bald zurück auf dem Platz? Ein mögliches Comeback beschäftigt die Tennisszene seit Monaten. Jetzt macht Novak Djokovic den Fans Hoffnung.

DPA dpa

Der 24-malige Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic glaubt fest an ein Comeback von Tennis-Ikone Serena Williams. «Ich denke, sie kommt zurück. Ich weiss es nicht. Ich habe nicht mit ihr gesprochen, aber ich vermute es. Das Gefühl ist, dass sie zurückkommt», sagte der 38 Jahre alte Serbe am Rande des Masters-Turniers in Indian Wells.

«Wo und wie, Einzel oder Doppel, wissen wir nicht. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich es auch verheimlichen», ergänzte Djokovic.

Williams hat in ihrer Karriere 23 Grand-Slam-Turniere gewonnen und ist für viele Fans die beste Tennisspielerin der Geschichte, auch wenn die Australierin Margaret Court einen Major-Titel mehr auf dem Konto hat. Williams hatte sich bei den US Open 2022 von der grossen Tennis-Bühne verabschiedet, knapp ein Jahr später bekam sie ihr zweites Kind.

Die 44-Jährige hatte im Januar auf die Frage nach einem Comeback geantwortet: «Das ist weder ein Ja noch ein Nein. Ich weiss es nicht, ich werde einfach abwarten, was passiert.»

Start bei US Open 2026?

Zuletzt war bekanntgeworden, dass die US-Amerikanerin von der zuständigen International Tennis Integrity Agency (ITIA) in den internationalen Dopingkontrollpool aufgenommen wurde. Ein Comeback von Williams bei einem offiziellen Turnier ist erst nach sechs Monaten im Testpool möglich, dies soll Medienberichten zufolge seit dem 22. Februar der Fall sein.

«The Athletic» hatte spekuliert, dass eine Rückkehr von Williams für den Mixed-Wettbewerb bei den US Open in New York Ende August die wahrscheinlichste Option sei. Bei dem zweitägigen Wettbewerb werden Wildcards verteilt. Ihre Schwester Venus Williams ist sporadisch noch auf der Tennis-Tour aktiv. Djokovic hingegen brachte Wimbledon (ab Ende Juni) ins Gespräch.