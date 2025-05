Novak Djokovic freut sich über den zweiten Finaleinzug in diesem Jahr Keystone

Der Weltranglisten-Sechste Novak Djokovic greift in Genf nach seinem 100. Titel auf der ATP-Tour. Der Serbe steht im Final, in dem er auf den Polen Hubert Hurkacz (ATP 31) trifft.

Keystone-SDA SDA

Djokovic setzte sich einen Tag nach seinem 38. Geburtstag im Halbfinal gegen den britischen Qualifikanten Cameron Norrie (ATP 90), den Bezwinger von Dominic Stricker in der 1. Runde, in 2:16 Stunden 6:4, 6:7 (6:8), 6:1 durch. Im zweiten Satz machte Djokovic zwar einen 1:4-Rückstand wett und erspielte sich im Tiebreak mit dem 6:5 einen Matchball, diesen vergab er aber mit einem Rückhandfehler. Nach zwei weiteren Fehlern musste er eine Zusatzschlaufe einlegen. Im entscheidenden Durchgang liess er Norrie dann allerdings keine Chance, gab er bei eigenem Aufschlag bloss einen Punkt ab.

Djokovic holt sich wie im vergangenen Jahr in Genf den letzten Schliff für das am Sonntag beginnende French Open in Paris. Dies, nachdem er zuvor auf Sand in dieser Saison keine Partie gewonnen hat. Der 24-fache Sieger von Grand-Slam-Turnieren schied sowohl in Monte Carlo als auch in Madrid in der ersten Runde aus, auf die Teilnahme in Rom verzichtete er.

Erst zweiter Final 2025

Djokovic steht 2025 erst zum zweiten Mal in einem Final. Den ersten verlor er Ende März in Miami gegen den tschechischen Aussenseiter Jakub Mensik in zwei Sätzen. In Genf soll es nun klappen mit dem 100. Turniersieg auf der ATP-Tour. Bislang knackten bei den Männern nur zwei Spieler diese Marke: Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103).

Die Aussichten für Djokovic auf den ersten Turniersieg seit dem Triumph an den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen August sind gut. Gegen seinen Finalgegner Hubert Hurkacz hat er sämtliche sieben bisherigen Duelle gewonnen. Dem Polen verhalfen zwei frühe Breaks zum Halbfinal-Erfolg über den österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner (ATP 128). Hurkacz gelangen Aufschlag-Durchbrüche zum 3:1 im ersten und zum 1:0 im zweiten Satz. Nach 62 Minuten gewann er 6:3, 6:4.

Hurkacz bestätige an den Gestaden des Genfersees die aktuell gute Form. In der Vorwoche in Rom stand der ehemalige Top-10-Spieler in den Viertelfinals, in Rotterdam erreichte er diese Saison auch schon einen Halbfinal. Zum letzten Mal in einem Endspiel stand Hurkacz im Juni 2024 in Halle auf Rasen (Niederlage gegen Jannik Sinner). Den letzten seiner acht Titel (u.a. die Masters-1000-Events von Miami 2021 und Schanghai 2023) holte Hurkacz im April 2024 auf Sand in Estoril.