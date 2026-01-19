Djokovic: «Wenn ich all meine Puzzleteile zusammenbekomme, kann ich jeden schlagen» 17.01.2026

Novak Djokovic ist immer noch die Nummer vier der Welt. An den Australien Open richtet er eine kleine Kampfansage an zwei Tennis-Dominatoren.

Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic hält die beiden derzeit besten Tennisspieler Carlos Alcaraz und Jannik Sinner trotz ihrer Dominanz nicht für unschlagbar. «Natürlich verstehe ich, dass Sinner und Alcaraz im Moment auf einem anderen Level als alle anderen spielen», sagte Djokovic in Melbourne. «Das ist ein Fakt, aber das bedeutet nicht, das kein anderer eine Chance hat», sagte der 38 Jahre alte Serbe vor den an diesem Sonntag gestarteten Australian Open.

Djokovic hat das Grand-Slam-Turnier in Melbourne zehnmal gewonnen, insgesamt bislang 24 Grand-Slam-Titel gefeiert. Obwohl er letztmals Anfang November ein Match bestritten hat und zuletzt immer wieder von kleineren Verletzungen gestoppt wurde, sieht er sich auch selbst als Herausforderer von Sinner und Alcaraz. «Wenn ich all meine Puzzleteile zusammenbekomme, dann kann ich jeden schlagen», sagte der Serbe.

Djokovic mischt noch mit

Im vergangenen Jahr stand Djokovic bei allen vier Grand-Slam-Turnieren im Halbfinale. In Melbourne musste er gegen Alexander Zverev nach einem Satz wegen einer Verletzung aufgeben, in Paris und Wimbledon war Sinner zu stark. Und in New York scheiterte er auf dem Weg ins Endspiel an Alcaraz.

«Aber ich habe immer noch diesen Willen», sagte Djokovic, der zum Auftakt auf den Spanier Pedro Martinez trifft. Im Halbfinale könnte es wieder zu einem Duell mit Alcaraz kommen, den er 2025 in Melbourne im Viertelfinale besiegt hatte.

