Endlich wieder im Wettkampfmodus nach monatelanger Verletzungspause: Dominic Stricker gibt nächste Woche in England auf Rasen sein Comeback Keystone

Beim Challenger-Turnier in Surbiton gibt Dominic Stricker (ATP 143) auf Rasen endlich sein Comeback nach einer hartnäckigen Rückenverletzung.

SDA

Dabei trifft Stricker in der 1. Runde ausgerechnet auf seinen Landsmann Leandro Riedi (ATP 151).

Stricker hatte letzten November trotz Rückenbeschwerden bei den fürstlich dotierten Next Gen Finals, dem U21-Masters, in Saudi-Arabien den Halbfinal erreicht, verpasste nun aber die erste Saisonhälfte komplett. Nun hofft der 21-jährige Berner, auf Rasen an sein starkes letztes Jahr anzuknüpfen.

Unter anderem dank dem Achtelfinal am US Open und dem Viertelfinal an den Swiss Indoors mit Siegen gegen die Top-10-Spieler Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud war er bis auf Platz 88 der Weltrangliste gestürmt. Nun profitiert er in den nächsten Monaten von einem geschützten Ranking, weshalb er unter anderem in Wimbledon und am US Open im Hauptfeld stehen wird.

Gegen den ein halbes Jahr älteren Riedi hat er auf Profistufe beide bisherigen Duelle (auf Hartplatz) verloren, jedoch den Juniorenfinal des French Open 2020 für sich entschieden.

sda