Dominic Stricker läuft es seit dem US Open nicht mehr wie gewünscht.

Dominic Stricker (ATP 90) kann seinen schlechten Lauf nicht stoppen. Der 21-jährige Berner kassiert beim ATP-Turnier in Antwerpen die sechste Niederlage in Folge seit seinem Höhenflug beim US Open.

Stricker verliert 7:6 (7:4), 3:6, 3:6 gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp, den er vor einem Jahr an gleicher Stätte in der 1. Runde in zwei Sätzen bezwungen hatte. Während der 28-jährige Niederländer, die Nummer 67 der Welt, drei Breaks schaffte, gelang dem Schweizer kein Servicedurchbruch.

Durch die Niederlage verpasst Stricker das Aufeinandertreffen mit dem topgesetzten Stefanos Tsitsipas. Diesen hatte der Linkshänder aus Grosshöchstetten beim US Open in der 2. Runde bezwungen. Erst im Achtelfinal war er in New York am Amerikaner Taylor Fritz gescheitert.

Zwischen den Duellen mit Fritz und Van de Zandschulp verlor Stricker je zwei Einzel im Davis Cup und an Challenger-Turnieren.

